«Σήμερα συμπληρώνονται δύο αιώνες από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Μία θυσία για την ελευθερία του ελληνικού λαού. Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι με τον αγώνα τους ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο». Με αυτά τα λόγια ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε το ιστορικό αποτύπωμα της επετείου, μιλώντας αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων στον Κήπο των Ηρώων.

Η παρακαταθήκη των Ελεύθερων Πολιορκημένων

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στην ιερή πόλη για τον εορτασμό της 200ής επετείου, εστιάζοντας στην ηθική διάσταση της ιστορικής στιγμής. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Μεσολόγγι, θέλησε να αναδείξει πως η πτώση της πόλης δεν σήμανε την υποταγή των ιδανικών της.

«Το Μεσολόγγι έπεσε, αλλά δεν νικήθηκε. Η ιερή του παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή και φωτίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Στον επίλογο της τοποθέτησής του, ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε στα διδάγματα που αντλεί η σύγχρονη κοινωνία από την ιστορία, σημειώνοντας: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας».