Το ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε πάρα πολύ σοβαρά, ουσιαστικά, πατριωτικά, με ευθύνη και σοβαρότητα, στο πλαίσιο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών,για την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, το βράδυ στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη.

«Διαμορφώθηκε ένα άλλο τοπίο και η τοποθέτησή μας και στο PES, αλλά και πιο πριν, ήταν ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες, που θα εξελιχθεί σε μια παγκόσμια ζούγκλα προς όφελος των ισχυρών, οι οποίοι εύκολα αλλάζουν στρατόπεδο και εύκολα διαχειρίζονται τις συνθήκες προς όφελός τους και εις βάρος άλλων χωρών»,πρόσθεσε, ενώ επισήμανε πώς «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στην περιοχή διότι οι οικονομικές, ανθρωπιστικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικές. Και βέβαια ότι κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετάσχει σε αυτή την πολεμική σύρραξη».

Ενόψει του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που αρχίζει τη Παρασκευή, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη για την πολιτική αλλαγή. Όπως συγκεκριμένα τόνισε «πρέπει μετά το συνέδριο, στον λίγο καιρό που μένει μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, όλη μας η αγωνία, όλη μας η προσπάθεια, όλες μας οι δυνάμεις ενωμένες να χτυπούν προς την ίδια κατεύθυνση: την κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής, της ήττας της Νέας Δημοκρατίας».

Ειδική αναφορά έκανε στην πολιτική αλλαγή που «σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της» όπως αναφέρει το κείμενο, το οποίο ετοίμασε ο Κώστας Σκανδαλίδης και τον ευχαρίστησε για τη πολύ μεγάλη προσοχή και προσπάθεια με την οποία το έγραψε. «Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη απέναντι στις ανισότητες, νίκη απέναντι στη διαφθορά, νίκη απέναντι στην αδιαφάνεια. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το έργο πρέπει να καταδικαστεί και να ηττηθεί», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ . Συμπλήρωσε επιπλέον ότι «το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό: Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, προοδευτική διακυβέρνηση και καλύτερες ημέρες με την εφαρμογή του κυβερνητικού μας σχεδίου».

Για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πώς «τώρα που ήρθε η ώρα της δικαίωσης, πρέπει να μιλήσουμε ωμά και ανοικτά. Από τη μία, είχαμε ένα παρακράτος που θα αγωνιστούμε να ηττηθεί στις εθνικές εκλογές και να είναι παρελθόν. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό αυτό το διεφθαρμένο, κλειστό σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου. Και από την άλλη, είχαμε κάποιους που και δεν έκαναν τίποτα για τις υποκλοπές και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα στον κόσμο ότι δήθεν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει για κάποιους λόγους συνωμοσιολογίας. Αν τους είχαμε ακούσει, η υπόθεση θα είχε χαθεί». Εξήγησε ακόμη ότι για την ανοικτή επιστολή προς υπουργούς της κυβέρνησης και δημόσιους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Ρredator, «δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι, που έχουν πολύ σοβαρές θέσεις στον δημόσιο βίο, θέσεις που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, στην εξωτερική πολιτική, σε δράσεις άμεσα συνδεδεμένες με το δημόσιο συμφέρον, να σιωπούν μπροστά στην καρέκλα εξουσίας. Με αυτούς το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση. Ούτε αξιακή, ούτε ηθική, ούτε πολιτική. Οι μάσκες έπεσαν.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέκρινε τις δηλώσεις των κ.κ Πλεύρη και Γεωργιάδη κάνοντας λόγο για «σύστημα, το οποίο διχάζει. Δεν τους ενδιαφέρει η ενότητα του λαού. Τους ενδιαφέρει η εξουσία, το διαίρει και βασίλευε. Ακούσατε τις δηλώσεις των «ορφανών του Καρατζαφέρη», ο ένας λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα να παρακολουθούν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και ο άλλος λέει ότι όλοι οι αγώνες της Αριστεράς και της Δημοκρατικής Παράταξης ήταν εις βάρος του έθνους και της πατρίδας. Αυτός είναι ο «κεντρώος» κύριος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η προμετωπίδα του, ο γενιτσαρισμός» .

Τέλος, χαρακτήρισε προσβλητική για τη μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών τους την εικόνα της έναρξης της δίκης στη Λάρισα.