Ο αγώνας Μεξικό – Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (11/6).

Η ώρα για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου άρχισε και στον πρώτο αγώνα του τουρνουά το Μεξικό, μία από τις χώρες που διοργανώνουν το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Στουτγκάρδη (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 ΕΡΤ Sports 2 Μπαρτσελονέτα – Φερεντσβάρος Champions League Ημιτελικός Πόλο ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βενέτσια Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ1-ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεξικό – Νότια Αφρική Παγκόσμιο Κύπελλο

22:00 ΕΡΤ Sports 2 Προ Ρέκο – Ολυμπιακός Champions League Ημιτελικός Πόλο ανδρών