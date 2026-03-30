Το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Basket League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (30/3).

Είναι ένα ντέρμπι στο οποίο δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εξασφαλίσει την 1η θέση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, οπότε οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν τη νίκη για το γόητρο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μαρακές

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δράμα – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μαρακές

19:00 Novasports Start Κύπρος – Μολδαβία Φιλικός Αγώνας

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός GBL

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μαρακές

21:45 Novasports Prime Γερμανία – Γκάνα Φιλικός Αγώνας