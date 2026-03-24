Οριστικό τέλος μπαίνει στην ψυχαγωγική εκπομπή «ΕΔΩ TV» του OPEN TV, με τους Γρηγόρη Γκουντάρα και Ναταλί Κάκκαβα να αποχωρούν πρόωρα από τη μικρή οθόνη.

Η εκπομπή προβλήθηκε για τελευταία φορά το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου, χωρίς να υπάρξει αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς το τηλεοπτικό κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για τη διακοπή του «ΕΔΩ TV» ελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 24 Μαρτίου και ανακοινώθηκε άμεσα στους συντελεστές.

Οι λόγοι που οδήγησαν στο «κόψιμο» της εκπομπής σχετίζονται κυρίως με τα χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης, αλλά και το αυξημένο κόστος παραγωγής, που δεν μπορούσε πλέον να δικαιολογηθεί από την απόδοση του προγράμματος.

Η εξέλιξη επιβεβαιώθηκε και επίσημα μέσα από την ανακοίνωση για την αλλαγή του προγράμματος του σταθμού.

Συγκεκριμένα, για το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαρτίου, στη ζώνη των 16:00 – όπου μέχρι πρότινος προβαλλόταν η εκπομπή – το OPEN TV επέλεξε να εντάξει επαναλήψεις της ελληνικής σειράς «Σαν Ψέμα», αντικαθιστώντας πλήρως το «ΕΔΩ TV».