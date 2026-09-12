Η Σελίν Ντιόν ξεκίνησε απόψε, φανερά συγκινημένη, την πρώτη από τις 26 συναυλίες που θα δώσει, σηματοδοτώντας έτσι την επιστροφή της στη σκηνή έπειτα από απουσία άνω των έξι ετών.

Céline Dion entame son tout premier concert à Paris Elle termine son premier titre « On ne change pas » très émue. #celinedion https://t.co/0UpkAf8Z41 — ActuaReview (@BRICEOFFICIEL89) September 12, 2026

Φορώντας ένα μαύρο στράπλες φόρεμα, η Καναδή ντίβα με τις πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το σόου με το τραγούδι της «On ne change pas».

Encore un soir lors de son retour en France de Céline Dion. #celinedion Crédit charles Boutin https://t.co/lL4WV8UcL6 — ActuaReview (@BRICEOFFICIEL89) September 12, 2026

Κυριευμένη από συγκίνηση, σταμάτησε για λίγη ώρα να τραγουδάει, με τους 30.000 θεατές στο Plenitude Arena, κοντά στο Παρίσι, να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά της στο τέλος του πρώτου αυτού κομματιού.

Céline Dion cries as she takes the stage in Paris for her first headlining performance in six years https://t.co/bLDtqinDK7 — Variety (@Variety) September 12, 2026

Οι εμφανίσεις της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι είναι sold-out.

@celinedion interprète « Destin » à la Plénitude Arena ✨ @Le_Figaro @Figaro_Culture https://t.co/jmmih7zAvy — Charles Boutin (@btncharles_) September 12, 2026

Η 58χρονη τραγουδίστρια έδινε τα προηγούμενα χρόνια τη δική της μάχη με μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την ανάγκασε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες έχει προγραμματίσει να δώσει συνολικά 26 συναυλίες.

Το 2022, η ίδια είχε ανακοινώσει πως έπασχε από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς, και έκτοτε αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε μόνο μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μια αστραφτερή δημιουργία του Dior.