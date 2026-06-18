Στα μελλοντικά επαγγελματικά του σχέδια αναφέρθηκε ο Gio Kay, αποκαλύπτοντας ότι σκοπεύει να ασχοληθεί με την πολιτική.

Ο πρώην παίκτης του Survivor μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», λέγοντας -μεταξύ άλλων- ότι επιθυμεί να διεκδικήσει θέση ευρωβουλευτή.

«Όλα τέλεια, οι εταιρείες τρέχουν, το ριάλιτι σκάει σε δύο εβδομάδες και μετά ευρωβουλευτής να το θυμάστε αυτό. Δεν πάω πίσω τώρα, δεν μπορώ να πάω πίσω, έχω μαζέψει τον κόσμο και πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Έχω πολύ κοινό, πολλή επιρροή, αυτοί τα βλέπουν αυτά. Όλοι καταλαβαίνουν στο τέλος της ημέρας ποιοι είναι ποιοι».