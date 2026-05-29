Η Ολίβια Ροντρίγκο απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσε πρόσφατη εμφάνισή της στη σκηνή, όταν φόρεσε ένα babydoll φόρεμα κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Ισπανία.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο επίκεντρο σχολίων στα social media, μετά την εμφάνισή της στο Teatre Grec της Βαρκελώνης στις 8 Μαΐου, όπου ερμήνευσε το νέο της single «Drop Dead» φορώντας ένα κοντό, φουσκωτό φόρεμα με floral μοτίβο. Αντίστοιχο στιλ φορέματος εμφανίζεται και στο εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ της.

Μιλώντας στο podcast Popcast των New York Times, η Ολίβια Ροντρίγκο δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τα σχόλια που δέχτηκε. «Αυτό με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ», είπε η τραγουδίστρια, εξηγώντας πως στο παρελθόν έχει εμφανιστεί στη σκηνή με πιο αποκαλυπτικά ρούχα, χωρίς να προκαλέσει αντίστοιχες αντιδράσεις. «Έχω φορέσει στη σκηνή ρούχα που είναι αποκαλυπτικά. Έχω ανέβει με αστραφτερό σουτιέν και μικροσκοπικό σορτς, κάτι που είναι δικαίωμά μου. Ήταν διασκεδαστικό, ένιωθα όμορφα και άνετα. Και αυτό δεν θεωρήθηκε ακατάλληλο. Όμως όταν εμφανίστηκα πλήρως καλυμμένη με ένα φόρεμα που κάποιοι θεώρησαν παιδικό, ξαφνικά ήταν ακατάλληλο», ανέφερε.

Η ίδια συνέχισε, τονίζοντας: «Νομίζω πως αυτό δείχνει πόσο πολύ κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα μας. Και είναι και αυτή η ρητορική με την οποία μεγαλώνουμε ως κορίτσια από πολύ μικρές: “Μην το φορέσεις αυτό, γιατί ένας άνδρας θα σε σεξουαλικοποιήσει και θα φταις εσύ”. Είναι τόσο παράξενο».

Olivia Rodrigo addresses controversy surrounding babydoll dresses

"Don't wear that because then a man is going to sexualize your body and it's your fault." pic.twitter.com/6m7FiOhv9C — Pop Snacks X (@PopSnacksX) May 28, 2026

Η Ολίβια Ροντρίγκο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φάση προώθησης του τρίτου της άλμπουμ, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Το πρώτο single του δίσκου, «Drop Dead», έχει ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια, με τη Laura Snapes του Guardian να κάνει λόγο για μια μελωδία που «θα μείνει στο μυαλό των ακροατών όλο το καλοκαίρι».

Αναφερόμενη στο babydoll φόρεμα, η τραγουδίστρια σημείωσε ότι το συγκεκριμένο στιλ έχει συνδεθεί με εμβληματικές γυναικείες παρουσίες της πανκ σκηνής των 90s. «Δεν σκέφτηκα καθόλου ότι έδειχνα σέξι με αυτό», είπε. «Σκεφτόμουν ότι είναι πολύ cool. Ένιωθα πως έμοιαζα με την Κάθλιν Χάνα ή την Κόρτνεϊ Λαβ, ανθρώπους που αποτελούν πρότυπα για μένα».

girl you were literally crawling on the floor and lifting up your dress showing your panties. a man wasn’t sexualizing your body, YOU were sexualizing yourself in a babydoll pic.twitter.com/QX1WKnP0MT https://t.co/cMEaNCtYpB — dio (@dioxsaint) May 27, 2026

Μετά τις αντιδράσεις για τις ενδυματολογικές της επιλογές, η Κόρτνεϊ Λαβ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στη Ροντρίγκο μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram.

Η Ολίβια Ροντρίγκο έχει δηλώσει ότι στο νέο της άλμπουμ εξερευνά πιο φωτεινές θεματικές, κάτι που ενδέχεται να εκπλήξει τους ακροατές που την έχουν συνδέσει με μπαλάντες όπως τα «Drivers License» και «Vampire», αλλά και πιο εκρηκτικά κομμάτια όπως το «Good 4 U».

«Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη που έγραψα για τη χαρά, τον έρωτα και το πάθος με έναν τρόπο που δεν είχα κάνει ξανά», δήλωσε πρόσφατα στο Cosmopolitan. «Τα περισσότερα από τα μεγάλα τραγούδια μου μιλούν για λύπη, θυμό και απογοήτευση».

Την περασμένη χρονιά, η Ολίβια Ροντρίγκο ήταν headliner στο φεστιβάλ Glastonbury στη Βρετανία. Τον Οκτώβριο, είχε επικρίνει δημόσια τον Λευκό Οίκο για τη χρήση μουσικής της σε αντι-μεταναστευτικά βίντεο, χαρακτηρίζοντάς τα «ρατσιστική και γεμάτη μίσος προπαγάνδα».

Στο βίντεο κλιπ του πρόσφατου single της «The Cure», η τραγουδίστρια εμφανίζεται με ροζ στολή νοσοκόμας σε ένα νοσοκομειακό σκηνικό με ρετρό αισθητική. Ενόψει της κυκλοφορίας του νέου της άλμπουμ, έχει ήδη ανακοινώσει φθινοπωρινή περιοδεία στις ΗΠΑ, ενώ οι ημερομηνίες για Βρετανία και Ευρώπη αναμένεται να ακολουθήσουν στις αρχές της επόμενης χρονιάς.