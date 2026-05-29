Ο Γιώργος Λιάγκας, το βράδυ της Πέμπτης 29 Μαΐου, γιόρτασε τα γενέθλιά του σε γνωστό μαγαζί στην Βουλιαγμένη.

Ο παρουσιαστής του ANT1 έσβησε την τούρτα με την επιγραφή «Χρόνια πολλά στον καπετάνιο μας», με την σύντροφό του, Μαρία Αντωνά να τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο. Στην παρέα βρέθηκε ο Πάνος Κατσαρίδης και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram μια φωτογραφία του, όπου κρατούσε την τούρτα και ένα μπαλόνι καρχαρία καθώς ο παρουσιαστής έχει μια «εμμονή» με τους καρχαρίες.

«Χρόνια πολλά καπετάνιε της καρδιάς μου. Να είσαι πάντα γερός και να χαμογελάς σαν μικρό παιδί», σημείωσε η Μαρία Αντωνά για τα γενέθλια του Γιώργου Λιάγκα στο προφίλ της στο Instagram.