Η ζέστη το καλοκαίρι συχνά γίνεται δυσκολότερη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, μπορεί να στριφογυρίζετε πάνω στο κρεβάτι αδυνατώντας να «κλείσετε μάτι».

Αρκετοί που είτε δεν διαθέτουν, είτε αποφεύγουν το κλιματιστικό κατά τον ύπνο, επιλέγουν ως ενδιάμεση λύση για πιο δροσερή νύχτα έναν ανεμιστήρα. Αν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να γνωρίζετε πως η συνεχής ροή αέρα δεν είναι και τόσο αθώα.

Ειδικοί στον Independent εξηγούν με ποιους τρόπους ο ανεμιστήρας μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας και τι μπορείτε να κάνετε για να περιορίσετε τις ανεπιθύμητες συνέπειες.

1. Αλλεργίες και άσθμα

Η λειτουργία του ανεμιστήρα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να ανασηκώνει και να διασπείρει αλλεργιογόνα που υπάρχουν στο δωμάτιο, όπως σκόνη, γύρη και τρίχωμα κατοικίδιων ζώων. Τα σωματίδια αυτά είναι πιθανό να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις ή αλλεργική ρινίτιδα, αλλά και να επιδεινώσουν τα συμπτώματα του άσθματος.

Όταν οι αεραγωγοί είναι ήδη ευαίσθητοι, ο συνδυασμός της ξηρότητας και των αλλεργιογόνων που κυκλοφορούν στον χώρο μπορεί να εντείνει συμπτώματα όπως ο βήχας, ο συριγμός και η ρινική συμφόρηση. Παράλληλα, στα πτερύγια του ανεμιστήρα συσσωρεύεται συχνά σκόνη, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον αριθμό των σωματιδίων που διασκορπίζονται μέσα στο δωμάτιο.

2. Μυϊκή δυσκαμψία και κράμπες

Όταν ο ψυχρός αέρας κατευθύνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος, μπορεί να προκαλέσει μυϊκή ένταση ή κράμπες, εξαιτίας της πολύ τοπικής επίδρασης στη ροή του αίματος.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι το σώμα παραμένει συχνά ακίνητο για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια του ύπνου, μπορεί να σας κάνει να ξυπνήσετε με πόνο ή δυσκαμψία. Ιδιαίτερα συχνό είναι το πιάσιμο στον αυχένα.

3. Ρινική συμφόρηση

Η συνεχής ροή του αέρα μπορεί να ξηράνει τη μύτη, το στόμα και τον λαιμό. Ως αντίδραση στην ξηρότητα, ο οργανισμός ενδέχεται να αρχίσει να παράγει περισσότερη βλέννα. Η υπερβολική παραγωγή βλέννας μπορεί να προκαλέσει συμφόρηση και συμπτώματα όπως:

Πονόλαιμο

Βουλωμένη μύτη

Βήχα

Πονοκέφαλο που σχετίζεται με τα ιγμόρεια

Όταν οι ρινικές δίοδοι ξηραίνονται, η συγκεκριμένη φυσική άμυνα της μύτης ουσιαστικά δυσκολεύεται να λειτουργήσει. Ως αποτέλεσμα, τα αλλεργιογόνα παραμένουν για περισσότερο χρόνο, τα συμπτώματα επιδεινώνονται και μπορεί να ξυπνάτε με φτέρνισμα πριν ακόμη ξεκινήσετε την ημέρα σας.

4. Ξηρό δέρμα και ξηροφθαλμία

Η σταθερή ροή ψυχρού αέρα μπορεί επίσης να ξηράνει το δέρμα και τα μάτια σας. Το πρόβλημα ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο έντονο εάν αντιμετωπίζετε ήδη έκζεμα, ψωρίαση ή ξηροφθαλμία.

Πώς να περιορίσετε τις αρνητικές επιπτώσεις

Εάν εξακολουθείτε να προτιμάτε να κοιμάστε με αναμμένο ανεμιστήρα για να αντιμετωπίσετε τη ζέστη του καλοκαιριού, μπορείτε να λάβετε ορισμένα μέτρα ώστε να μειώσετε τις αρνητικές επιπτώσεις.

1. Μην κατευθύνετε τον ανεμιστήρα επάνω σας

Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε κάποια απόσταση και κατευθύνετέ τον μακριά από το σώμα και το πρόσωπό σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγχετε καλύτερα τη θερμοκρασία του δωματίου και να διατηρείτε την κυκλοφορία του αέρα, χωρίς να δέχεστε συνεχώς το ρεύμα επάνω σας.

Ακόμη καλύτερα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία περιστροφής. Έτσι, ο αέρας θα κατανέμεται ομοιόμορφα μέσα στο δωμάτιο, αντί να κατευθύνεται συνεχώς στο ίδιο σημείο και να προκαλεί ξηρότητα. Εάν ξυπνάτε με ξηρές ρινικές διόδους, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε ένα αλατούχο ρινικό διάλυμα σε κάθε ρουθούνι πριν πάτε για ύπνο.

2. Διατηρείτε καθαρό το σπίτι και τον ανεμιστήρα

Το τακτικό σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και το ξεσκόνισμα μπορούν να περιορίσουν τη σκόνη και τα υπόλοιπα αλλεργιογόνα που διασκορπίζονται μέσα στο δωμάτιο. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα, ώστε να αποτρέπεται η κυκλοφορία ακόμη περισσότερων σωματιδίων στον αέρα.