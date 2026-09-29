Στην τελική ευθεία μπαίνει η δημιουργία μιας νέας ειδικής αστυνομικής δομής για την Εγνατία Οδό, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας σε ένα από τα σημαντικότερα οδικά δίκτυα της χώρας.

Πρόκειται για το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Εγνατίας Οδού, το οποίο αναμένεται να ιδρυθεί με Προεδρικό Διάταγμα τις επόμενες ημέρες και θα έχει έδρα στην περιοχή των διοδίων Πολυμύλου.

Η νέα υπηρεσία θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας και θα αναλάβει την εποπτεία ενός μεγάλου και ιδιαίτερα απαιτητικού τμήματος του αυτοκινητοδρόμου, από τον κόμβο της Βέροιας έως τα δυτικά Γρεβενά.

Ποια τμήματα της Εγνατίας θα καλύπτει

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, το νέο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων θα έχει ως βασική αποστολή την ενίσχυση της παρουσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στον αυτοκινητόδρομο.

Η περιοχή ευθύνης του θα περιλαμβάνει το τμήμα της Εγνατίας Οδού:

από τον κόμβο της Βέροιας,

μέσω της περιοχής Πολυμύλου,

έως τα δυτικά Γρεβενά.

Πρόκειται για ένα κομβικό τμήμα της Εγνατίας, με έντονη κυκλοφορία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς αποτελεί βασικό άξονα μετακίνησης μεταξύ της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας.

Δεν θα αποδυναμωθεί η Αστυνομία Ημαθίας

Ένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της νέας υπηρεσίας αφορά τη στελέχωσή της.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσαβδαρίδης, το προσωπικό του νέου Τμήματος δεν θα προκύψει από μετακινήσεις που θα αποδυναμώσουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, η στελέχωση θα γίνει κυρίως και αποκλειστικά με αστυνομικούς που θα προέρχονται εκτός της συγκεκριμένης Διεύθυνσης.

Η επιλογή αυτή έχει ως στόχο να διατηρηθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα των υφιστάμενων αστυνομικών υπηρεσιών στον νομό, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί μια νέα εξειδικευμένη μονάδα για τον αυτοκινητόδρομο.

Ο παραχωρησιούχος θα καλύψει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

Σημαντικό στοιχείο της νέας δομής είναι ότι το κόστος εγκατάστασης και εξοπλισμού της δεν θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υφυπουργού, η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών και ο εξοπλισμός του νέου Τμήματος θα καλυφθούν από τον παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα συνεισφέρει με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό ώστε η υπηρεσία να μπορέσει να λειτουργήσει.

Ενίσχυση της Αστυνομίας Ημαθίας από το 2027

Στη συνάντηση του κ. Τσαβδαρίδη με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη συζητήθηκε επίσης η συνολική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, στις τακτικές μεταθέσεις του Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να δοθεί επιπλέον ενίσχυση στη δύναμη της Διεύθυνσης, καθώς στο τέλος του έτους αναμένεται σημαντικός αριθμός αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανάγκη αναπλήρωσης του προσωπικού, ώστε να διατηρηθεί η λειτουργική επάρκεια των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής.

Ειδικοί φρουροί για την προστασία αρχαιοτήτων

Παράλληλα, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης ανέφερε ότι οι θέσεις ειδικών φρουρών που κατανεμήθηκαν πρόσφατα στην Ημαθία θα αξιοποιηθούν για τη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών μνημείων του νομού.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση εντάσσεται στην προσπάθεια προστασίας σημαντικών σημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Στόχος η μεγαλύτερη ασφάλεια στον αυτοκινητόδρομο

Η ίδρυση του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Εγνατίας Οδού αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την εξειδικευμένη αστυνόμευση μεγάλων οδικών αξόνων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, η νέα υπηρεσία θα αναλάβει την επιτήρηση ενός από τα πιο σημαντικά τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου, με βασικούς στόχους την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, τον έλεγχο της κυκλοφορίας και την ταχύτερη επιχειρησιακή ανταπόκριση σε περιστατικά πάνω στην Εγνατία Οδό.