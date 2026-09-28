Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, καθώς υπάρχει μποτιλιάρισμα, ενώ έκλεισε και η έξοδος για Λαμία.

Συγκεκριμένα, ακινητοποιήθηκε λεωφορείο, με αποτέλεσμα να κλείσει η έξοδος για Λαμία.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, προτείνεται η έξοδος προς Πειραιά, ενώ αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις.

Κλειστή η έξοδος για Λαμία, λόγω ακινητοποποιημένου λεωφορείου, προτείνεται η έξοδος προς Πειραιά. Αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις. https://t.co/bk5zuM6g8J — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 28, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.