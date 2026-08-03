Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας σε γεωργική έκταση στο Πετροχώρι του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Η φωτιά έκαψε περίπου τρία στρέμματα, κυρίως με ξερά χόρτα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη. Υδροφόρες διέθεσε και ο Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.