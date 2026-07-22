Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε χθες 21/7, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Όπως επισημαίνει, υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα σήμερα Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου. Στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο αναλυτικά, η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 39 και τοπικά στα ανατολικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ.

Οι χάρτες του Meteo

Σύμφωνα με το Meteo, h κορύφωση του ισχυρού κύματος ζέστης αναμένεται την Τετάρτη 22 Ιουλίου, με τη χώρα να επηρεάζεται από ιδιαίτερα θερμή αέρια μάζα προερχόμενη από τη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα εκδηλωθεί το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας προβλέπονται οι υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας, οι οποίες τοπικά ενδέχεται να φθάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 42°C.

Οι χάρτες δείχνουν τις μέγιστες τιμές θερμοκρασίας άνω των 34°C που προβλέπονται την Τετάρτη 22/7, καθώς και οι μέγιστες ριπές ανέμου.

Ο Λίβας είναι ένας θερμός και ξηρός άνεμος που δημιουργείται όταν οι αέριες μάζες προερχόμενες από τα νοτιοδυτικά της χώρας, κατεβαίνουν επιταχυνόμενες από την Πίνδο προς τα ανατολικά, θερμαινόμενες ακόμη περισσότερο κατά την κάθοδό τους.

Ο Λίβας αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας, σημαντική επιβάρυνση των συνθηκών θερμικής καταπόνησης, και πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Παράλληλα, από αργά το απόγευμα και κατά τις βραδινές ώρες, η προσέγγιση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια Βαλκάνια θα προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα.

Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων, τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, μεγάλο χαλάζι, και κυρίως ισχυρές έως θυελλώδεις ριπές ανέμου, που κατά τόπους μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 km/h.

Ο χάρτης δείχνει προσεγγιστικά τις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις καταιγίδες την Τετάρτη 22/7.