Κορυφώνεται σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, το ισχυρό κύμα ζέστης, με τη χώρα να επηρεάζεται από ιδιαίτερα θερμή αέρια μάζα προερχόμενη από τη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα εκδηλωθεί το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας προβλέπονται οι υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας, οι οποίες τοπικά ενδέχεται να φθάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 42°C.

Οι χάρτες του Meteo δείχνουν τις μέγιστες τιμές θερμοκρασίας άνω των 34°C που προβλέπονται την Τετάρτη 22/7, καθώς και τις μέγιστες ριπές ανέμου.

Ο Λίβας είναι ένας θερμός και ξηρός άνεμος που δημιουργείται όταν οι αέριες μάζες προερχόμενες από τα νοτιοδυτικά της χώρας κατεβαίνουν επιταχυνόμενες από την Πίνδο προς τα ανατολικά, θερμαινόμενες ακόμη περισσότερο κατά την κάθοδό τους.

Ο Λίβας αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας, σημαντική επιβάρυνση των συνθηκών θερμικής καταπόνησης και πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η χώρα παραμένει υπό την επίδραση θερμών αερίων μαζών αφρικανικής προέλευσης, με αποτέλεσμα να διατηρούνται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα.

Την ίδια στιγμή, βορειότερα, στα Βαλκάνια, έχουν εισέλθει πιο δροσερές αέριες μάζες, οι οποίες προκαλούν ήδη φαινόμενα αστάθειας. Τοπικές βροχές και καταιγίδες έχουν σημειωθεί στα βορειοδυτικά, ενώ μέσα στην ημέρα η διαταραχή αυτή θα κινηθεί προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας κυρίως την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η ενίσχυση των ανέμων. Οι δυτικοί – βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, τόσο στο Ιόνιο όσο και σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Όπως εξήγησε η Αναστασία Τυράσκη, οι δυτικοί άνεμοι θα λειτουργήσουν ως καταβατικοί, δηλαδή θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θερμοκρασία, μεταφέροντας παράλληλα ακόμη θερμότερες αέριες μάζες από την περιοχή της κεντρικής Μεσογείου προς την κεντρική και νότια Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στη βόρεια Ελλάδα, όπου δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς. Αντίθετα, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, αναμένονται οι υψηλότερες τιμές.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά ενδέχεται να τους ξεπεράσει.

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 37 με 38 βαθμούς.

Αττική: Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε δυτικούς. Οι άνεμοι αυτοί αναμένεται να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά τμήματα του νομού δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να καταγραφούν ακόμη υψηλότερες τιμές.

Θεσσαλονίκη: Πτώση της θερμοκρασίας με καταιγίδες

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές καταιγίδες λόγω της διαταραχής που κινείται από τα βόρεια. Τα φαινόμενα μπορεί πρόσκαιρα να είναι έντονα, καθώς η σύγκρουση των θερμών αερίων μαζών με τις πιο ψυχρές από τα Βαλκάνια δημιουργεί συνθήκες αστάθειας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς, σηματοδοτώντας την έναρξη της αποκλιμάκωσης του καύσωνα στη βόρεια Ελλάδα.

Ισχυρές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα

Από αργά το απόγευμα και κατά τις βραδινές ώρες, η προσέγγιση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια Βαλκάνια θα προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα.

Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων, τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, μεγάλο χαλάζι και κυρίως ισχυρές έως θυελλώδεις ριπές ανέμου, που κατά τόπους μπορεί να ξεπεράσουν τα 100 km/h.

Ο χάρτης δείχνει προσεγγιστικά τις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις καταιγίδες την Τετάρτη 22/7.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ ανέφερε σχετικά πως από αύριο Πέμπτη ξεκινά η ουσιαστική υποχώρηση της θερμοκρασίας. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 μποφόρ και τοπικά πρόσκαιρα τα 7, ενώ πιο δροσερές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια θα επηρεάσουν σταδιακά ολόκληρη τη χώρα.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου θα παραμείνει λίγο υψηλότερη, στους 36 με 37 βαθμούς.

Την Παρασκευή αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, με μια δεύτερη διαταραχή να φέρνει ακόμη πιο δροσερές αέριες μάζες, αλλά και βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, φτάνοντας στους 30 με 32 βαθμούς, ενώ το Σάββατο αναμένεται μια πιο δροσερή ημέρα με ενισχυμένους βοριάδες που τοπικά μπορεί να φτάσουν και τα 7 με 8 μποφόρ.

Από τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει ξανά, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, να διαφαίνεται νέο κύμα καύσωνα.