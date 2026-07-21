Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της Τετάρτης 22 Ιουλίου, καθώς το νέο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους και τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας, συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στο «κόκκινο» η Αττική και ακόμη τέσσερις περιοχές

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Αττική, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία τίθενται σε Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού), που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ακόμη και μία μικρή εστία φωτιάς μπορεί, μέσα σε λίγα λεπτά, να εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά, γεγονός που απαιτεί απόλυτη ετοιμότητα τόσο από τις υπηρεσίες όσο και από τους πολίτες.

Παράλληλα, σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), καθώς ο καύσωνας επηρεάζει σχεδόν το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο καύσωνας κορυφώνεται

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι μία από τις θερμότερες ημέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν κατά τόπους τους 42 έως 43 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Πελοπόννησο ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ στην Αττική η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 40 βαθμούς, με τη ζέστη να γίνεται ακόμη πιο έντονη εξαιτίας της θερμικής επιβάρυνσης στις αστικές περιοχές.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας σημαντικά την αποφόρτιση του ανθρώπινου οργανισμού και αυξάνοντας τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης.

Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Πυροσβεστική, η Ελληνική Αστυνομία, οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ πραγματοποιούνται εντατικές περιπολίες σε δασικές εκτάσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί αυξημένες εναέριες περιπολίες, ενώ πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα βρίσκονται προληπτικά σε καίρια σημεία, ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Αυστηρές συστάσεις προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά.

Συγκεκριμένα, συνιστάται να μην πραγματοποιούνται υπαίθριες εργασίες με εργαλεία που παράγουν σπινθήρες, καύσεις ξερών χόρτων ή υπολειμμάτων καλλιεργειών, χρήση ψησταριών σε δασικές περιοχές ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φωτιά, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική, καθώς υπό τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να επεκταθεί με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή λόγω καύσωνα

Παράλληλα με τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Συστήνεται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις θερμές ώρες της ημέρας, η κατανάλωση άφθονων υγρών, η παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, καθώς και η αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς το επόμενο 24ωρο θεωρείται από τα πιο κρίσιμα του φετινού καλοκαιριού όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.