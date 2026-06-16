Την απόφαση να θέσει σε επ’ αόριστον αργία τον Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος Παντελεήμονα έλαβε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στην Αθήνα και το οποίο χαρακτηρίζεται από το Πατριαρχείο ως «θλιβερό γεγονός». Η απόφαση γνωστοποιήθηκε με επίσημο ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, στο οποίο διευκρινίζεται ότι το μέτρο θα ισχύει έως ότου διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Το «θλιβερό γεγονός» στο οποίο αναφέρεται η ανακοίνωση αφορά τη σύλληψη του 52χρονου Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος και πρώην Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Παντελεήμονα (Αράθυμου) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή των Πετραλώνων. Η επέμβαση των αστυνομικών έγινε έπειτα από καταγγελίες πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες ο ιεράρχης φέρεται να προέβαινε σε άσεμνες πράξεις, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους άνδρες και γυναίκες.

Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Πληροφορίες του «Εθνικού Κήρυκα» από πηγές του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας αναφέρουν ότι ο Μητροπολίτης Παντελεήμων είχε απασχολήσει και κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Μητρόπολη Μπραζαβίλ και Γκαμπόν, γεγονός που οδήγησε στη μετάθεσή του στη Μητρόπολη Πτολεμαΐδος, ενώ παράλληλα του είχαν ανατεθεί καθήκοντα Αρχιγραμματέα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πριν από μερικούς μήνες προέκυψαν νέα ζητήματα, με αποτέλεσμα ο Πατριάρχης Θεόδωρος να αποφασίσει την απομάκρυνσή του από τα καθήκοντά του και την αποστολή του στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όταν ο Πατριάρχης Θεόδωρος ενημερώθηκε για το περιστατικό βρισκόταν σε επίσημη επίσκεψη στην Ιορδανία.

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας εξέδωσε στη συνέχεια το ακόλουθο ανακοινωθέν:

«Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής ανακοινούται ότι, σεπτή αποφάσει της Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου ημών κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος του λαβόντος χώραν εν Αθήναις, τίθεται εις επ’ αόριστον αργίαν, άχρι διαλευκάνσεως αυτού.

Εν Αλεξανδρεία τη 15η Ιουνίου 2026

Εκ της Γραμματείας του Πατριαρχείου»

Στο βιογραφικό του, το οποίο είναι δημοσιευμένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, αναφέρεται ότι ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων Αράθυμος «γεννήθηκε στην Τήνο το 1974 και είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Χειροτονήθηκε διάκονος το 2000 και πρεσβύτερος το 2001, υπηρετώντας αρχικά στην Ιερά Μητρόπολη Σύρου και Τήνου. Από το 2006 ανέλαβε σημαντικές θέσεις στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, μεταξύ των οποίων εκείνες του Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου και του Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Το 2012 εξελέγη πρώτος Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν, ενώ το 2017 προήχθη σε Μητροπολίτη Μπραζαβίλ και Γκαμπόν, αναπτύσσοντας αξιόλογο ιεραποστολικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο στην Κεντρική Αφρική. Το 2022 εξελέγη Μητροπολίτης Ναυκράτιδος και το 2024 ανέλαβε τη Μητρόπολη Πτολεμαΐδος της Άνω Αιγύπτου, διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντα του Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής».