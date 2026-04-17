«Μουδιασμένη» είναι η Κεφαλονιά με συγγενείς και φίλους να λένε το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ στο Αργοστόλι.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Σε βαρύ και φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου για να αποχαιρετήσουν τη 19χρονη Μυρτώ.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό της νεαρής κοπέλας.

Η εικόνα έξω από τον ναό αποτυπώνει τη συντριβή: Δεκάδες στεφάνια με μηνύματα «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου, σε αγαπάμε Μυρτώ» συνοδεύουν το τελευταίο ταξίδι της, ενώ η οικογένειά της καλείται να διαχειριστεί μια απώλεια που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη αντοχή.

Λίγο πριν την τελετή, η μητέρα της 19χρονης μίλησε δημόσια, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της. Με λόγια που συγκλόνισαν, περιέγραψε το κενό που αφήνει πίσω της η κόρη της, αναδεικνύοντας το μέγεθος της τραγωδίας για την οικογένεια.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα παιδάκι μου», είπε συντετριμμένη στον ANT1.

«Δεν μπορώ. Είχα καψούρα με τη Μυρτούλα μου. Μόνο τη Μυρτούλα μου είχα. Δύο ώρες κοιμόμουν την ημέρα να μην της χαλάω χατίρι… Ήταν ένα καλό παιδάκι. Ήταν η καρδιά μου, ήταν η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα εγώ; Θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της. Είχα έρωτα. Μόνο τη Μυρτώ μου θέλω, τίποτα άλλο. Μαζί της θα πάω στο ορκίζομαι. Τίποτα άλλο δεν θέλω, τελείωσε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την κηδεία της 19χρονης: