Σε ισχύ τίθενται από την 1η Απριλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 οι θερινές ώρες κοινής ησυχίας, με στόχο την προστασία της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3/1996, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία απαγορεύεται η πρόκληση θορύβου είναι:

Μεσημβρινή ησυχία: 15:00 – 17:30

Νυχτερινή ησυχία: 23:00 – 07:00

Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω ωρών, απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση λόγω θορύβου.

Ειδικότερα, δεν επιτρέπονται:

Η χρήση μουσικών οργάνων, τηλεοράσεων ή ραδιοφώνων σε υψηλή ένταση

Φωνασκίες, πάρτι και θορυβώδεις εκδηλώσεις σε σπίτια ή ιδιωτικούς χώρους

Θόρυβοι σε δρόμους, πλατείες και μέσα μεταφοράς

Δυνατές συζητήσεις και παιχνίδια σε καφενεία ή δημόσιους χώρους

Διαπληκτισμοί και φασαρία σε χώρους στάθμευσης

Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων που προκαλεί όχληση

Λειτουργία οχημάτων ή μηχανημάτων με έντονο θόρυβο

Άσκοπη χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων

Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται

Εξαιρέσεις προβλέπονται μόνο για επείγουσες εργασίες κοινής ωφέλειας, οι οποίες πραγματοποιούνται κατόπιν ειδικής άδειας από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

Η παραβίαση των ωρών κοινής ησυχίας συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μήνες, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, καλώντας τους πολίτες να δείχνουν σεβασμό προς τους γύρω τους.