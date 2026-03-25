Με κάθε επισημότητα θα πραγματοποιηθεί και φέτος η στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Η στρατιωτική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της Αθήνας στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (25/3), ενώ σε όλη τη χώρα θα διεξαχθούν μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Σύνταγμα μπροστά από τη Βουλή και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και θα κρατήσει περίπου μιάμιση ώρα.

Το επίσημο τελετουργικό της ημέρας ξεκινά από πολύ νωρίς, καθώς στις 06:21 προβλέπεται η ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και η εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Στις 08:00 θα γίνει η επίσημη έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00, δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β.

Στις 10:01, ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Πέντε λεπτά πριν από την παρέλαση, στις 10:55, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα καταθέσει στεφάνι.

Στις 18:41 θα γίνει επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Επιπλέον, σε όλη την επικράτεια θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

– Παρελάσεις Στρατιωτικών Τμημάτων

– Γενικός Σημαιοστολισμός των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων από την 08:00 της Δευτέρας 23 Μαρτίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026

– Φωταγώγηση των Μονάδων, Στρατιωτικών Καταστημάτων και Πολεμικών Πλοίων κατά τις βραδινές ώρες της Τρίτης 24 και Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Εξαιτίας των εορταστικών εκδηλώσεων, εφαρμόζονται ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και αλλαγές στη διέλευση οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Συγκεκριμένα, θα ισχύσουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και περιορισμοί στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές οδούς της Αθήνας, όπως Αχιλλέως, Λένορμαν, Καλλιρόης, Πειραιώς, Σταδίου, Φιλελλήνων, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Συγγρού και άλλες.

Επιπλέον, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν γύρω από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στις οδούς Μητροπόλεως, Αιόλου και Ερμού, καθώς και στην οδό Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από τις 14:00 της Δευτέρας 23 Μαρτίου μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την Τετάρτη 25 Μαρτίου στις εξής οδούς και στις καθέτους τους έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Θερμοπυλών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της.

Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της.

Πετμεζά, σε όλο το μήκος της.

Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της οδού Φραντζή, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μάρνη, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την Τρίτη 24 Μαρτίου έως τις 19:30 της Τετάρτης 25 Μαρτίου στην ανώνυμη οδό που οδηγεί από τον Περιφερειακό Λυκαβηττού στο Λόφο Λυκαβηττού.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων την Τετάρτη 25 Μαρτίου μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στις εξής λεωφόρους, πλατείες και οδούς, καθώς και στις καθέτους τους έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Πλ. Ομονοίας.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Πλ. Καραϊσκάκη.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λεωφ. Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη.

Πλ. Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Δ. Αρεοπαγίτου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων την Τετάρτη 25 Μαρτίου έως το πέρας των εκδηλώσεων στον ιερό μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στις οδούς:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων την Τετάρτη μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στην οδό Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα θα γίνουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Μετρό: Από τις 8 το πρωί κλειστός ο σταθμός «Σύνταγμα»

Και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείσει από τις 8 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ:

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.