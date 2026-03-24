Με βροχερό καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας, πολύ ενισχυμένους βόρειους ανέμους και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 2026.

Όπως επισημαίνεται, τα καιρικά χαρακτηριστικά της ημέρας διαμορφώνονται από την αργή κίνηση βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο μετακινείται από την περιοχή των Δωδεκανήσων προς την Κύπρο, επηρεάζοντας σημαντικά κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 25 Μαρτίου, αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας καθώς και στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο. Στα ορεινά των παραπάνω περιοχών θα σημειωθούν χιονοπτώσεις, ενώ τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν έως το μεσημέρι.

Παράλληλα, από τις πρώτες ώρες της ημέρας έως και τις πρώτες βραδινές ώρες, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, σε τμήματα των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας στην Κρήτη, όπου αναμένονται και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα περιοριστούν γεωγραφικά και θα παραμείνουν κυρίως στην Κρήτη.

Τι θα ισχύσει για την Αθήνα

Ειδικά για την πόλη της Αθήνας, τις πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένονται τοπικές βροχές, οι οποίες ωστόσο θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση και θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, καθώς στο Αιγαίο, στην Κρήτη αλλά και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά θα πνέουν ισχυροί έως και σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, επηρεάζοντας σημαντικά τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Συνολικά, η φετινή 25η Μαρτίου αναμένεται να κυλήσει με έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να επικεντρώνονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 26/3

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ τη νύχτα στα βόρεια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή 27/3

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, βαθμιαία κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά.

Σάββατο 28/3

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.