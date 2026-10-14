Μπόνους έως 10.000 ευρώ δίνει το κράτος σε νοικοκυριά που αποφασίζουν να αλλάξουν τόπο ζωής και να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες δημογραφικές πιέσεις.

Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας το οποίο εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας στον Έβρο, διευρύνεται και καλύπτει ακόμη 10 Περιφερειακές Ενότητες. Στη νέα περίμετρο του προγράμματος εντάσσονται η Δράμα, η Φλώρινα, το Κιλκίς, οι Σέρρες, η Πέλλα, η Καστοριά, η Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα και η Θεσπρωτία.

Η ενίσχυση

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ. Η πρώτη δόση χορηγείται με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη αφού συμπληρωθεί ένας χρόνος αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής στην περιοχή εγκατάστασης. Νέα δυνατότητα αποτελεί η προκαταβολή των πρώτων 5.000 ευρώ, προκειμένου να καλύπτονται άμεσα έξοδα που συνδέονται με τη μετακόμιση και τη νέα εγκατάσταση.

Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στόχος είναι να δοθεί σε περισσότερους πολίτες η δυνατότητα μιας νέας αρχής σε περιοχές που η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει πληθυσμιακά. Παράλληλα, όπως σημείωσε, η προκαταβολή της πρώτης δόσης αποσκοπεί στην πρακτική στήριξη όσων αποφασίζουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο μονοπρόσωπα όσο και πολυπρόσωπα νοικοκυριά, υπό την προϋπόθεση ότι μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε μία από τις επιλέξιμες περιοχές.

Η νέα κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως και δεύτερου βαθμού. Δικαίωμα συμμετοχής προβλέπεται επίσης για Έλληνες πολίτες οι οποίοι, πριν από τη μετεγκατάστασή τους, κατοικούσαν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται ακόμη νέοι που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν μόνιμα στις περιοχές αυτές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό έως ότου συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 1.000 νοικοκυριών που μπορούν να ενταχθούν και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2028.