Στο δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2027 θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης στη θαλάσσια περιοχή «2» του Ιονίου, που προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027 από την Κοινοπραξία Energean – ExxonMobil-Helleniq Energy.

Τότε θα αποκαλυφθεί αν υπάρχει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο στον στόχο «Ασωπός 1» που έχει προσδιοριστεί από τις σεισμικές έρευνες, αλλά η διαπίστωση του κατά πόσο το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο απαιτεί περισσότερες γεωτρήσεις που θα οριοθετήσουν το μέγεθός του. Και αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για κοίτασμα μεγέθους 270 δισ, κυβικών μέτρων, όπως σημείωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Energean Μαθιός Ρήγας μιλώντας στο φόρουμ φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα θα γίνει αυτάρκης και εξαγωγέας φυσικού αερίου.

Η διενέργεια των επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων (που απαιτούν επίσης περιβαλλοντική αδειοδότηση) απαιτεί περίοδο περίπου ενός έτους (άρα τοποθετούνται στο 2028) και – σε περίπτωση θετικού αποτελέσματα έπεται τριετής περίοδος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού άντλησης και μεταφοράς των υδρογονανθράκων. Σημειώνεται ότι προχθές Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλοντικών Επιπτώσεων για τη γεώτρηση στον Ασωπό.

Στην περίπτωση που ανακαλυφθούν υδρογονάνθρακες τον ρόλο του επικεφαλής της Κοινοπραξίας που κατέχει σήμερα η Energean, θα αναλάβει η ExxonMobil.

Η γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιονίου ήταν ένα από τα πρότζεκτ ελληνικού ενδιαφέροντος που βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων στη χθεσινή συνεδρίαση του φόρουμ φυσικού αερίου Ανατολικής Μεσογείου.

Άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες είναι: