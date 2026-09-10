Η εκτόξευση του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι προκαλεί πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο, καθώς οι ανατιμήσεις στα καύσιμα πιέζουν ήδη τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και προμηνύουν έναν ακριβό χειμώνα.

Με το ντίζελ κίνησης να παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών μαζί με τον ΦΠΑ και την έκπτωση των 5 λεπτών από τα διυλιστήρια, το βλέμμα στρέφεται πλέον στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου 2026 και, εάν οι διεθνείς τιμές διατηρηθούν στα σημερινά υψηλά επίπεδα, τα νοικοκυριά θα βρεθούν αντιμέτωπα με έναν ιδιαίτερα «βαρύ» λογαριασμό.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, εάν η περίοδος διάθεσης άνοιγε τώρα, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεπερνούσε τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Η διαφορά είναι μεγάλη σε σχέση με τα 1,10 ευρώ το λίτρο με τα οποία έκανε πρεμιέρα η περυσινή περίοδος, τον Οκτώβριο του 2025, ενώ η σημερινή τιμή βρίσκεται ακόμη και πάνω από τα 1,80 ευρώ του περασμένου Απριλίου, όταν έκλεισε η περίοδος διάθεσης.

Οι ανατροπές στην αγορά του πετρελαίου είναι μεγάλες. Το Brent έχει ενισχυθεί κατά περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου και περισσότερο από 60% από την αρχή του έτους. Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου 2026, έφτασε έως τα 126,41 δολάρια το βαρέλι στις 30 Απριλίου, ενώ χθες ξεπέρασε τα 100 δολάρια για τρίτη φορά μέσα στο έτος.

Στο μικροσκόπιο οι τιμές

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρακολουθούν καθημερινά τις διεθνείς τιμές αλλά και την ταχύτητα με την οποία το νέο κύμα ανατιμήσεων περνά στην εγχώρια αγορά. Οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την ένταση του ενεργειακού ράλι, με το οικονομικό επιτελείο να κρατά ανοιχτή την πόρτα για πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον οι πιέσεις επιμείνουν.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η παράταση και για τον Οκτώβριο της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, με το σχετικό σενάριο να συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, η επιδότηση ισχύει μέχρι το τέλος του μήνα τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από τα διυλιστήρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο περίπου 130 εκατ. ευρώ από το υπερπλεόνασμα του 2025, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον κριθεί απαραίτητο, για την επέκταση της επιδότησης και τον Οκτώβριο. Οι αποφάσεις, πάντως, θα λαμβάνονται «μήνα με τον μήνα», ανάλογα με την πορεία των τιμών.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Με την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης να απέχει λίγο περισσότερο από έναν μήνα, το μεγάλο ερώτημα είναι σε ποια επίπεδα θα βρίσκεται η διεθνής τιμή του πετρελαίου στις 15 Οκτωβρίου. Εάν δεν υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση, η εκκίνηση της περιόδου θέρμανσης αναμένεται ιδιαίτερα ακριβή.

Παράγοντες της αγοράς ζητούν μεγαλύτερη στήριξη των νοικοκυριών, προτείνοντας μεταξύ άλλων επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην αντλία. Σήμερα, το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φθάσει έως τα 1.200 ευρώ. Πρόσθετη ενίσχυση προβλέπεται από το ελληνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο προβλέπει προσαύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 100 ευρώ ετησίως για περίπου 780.000 δικαιούχους την περίοδο 2027-2032, με στόχο να περιοριστεί μέρος της επιβάρυνσης από το αυξημένο κόστος πετρελαίου, φυσικού αερίου και υγραερίου θέρμανσης.