Με απώλειες ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Δευτέρας στην αγορά πετρελαίου, με τις τιμές να υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας εβδομάδας.

Το συμβόλαιο του Brent έκλεισε στα 88,36 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια πτώση 8,42 δολαρίων ή 8,7%, στη χαμηλότερη τιμή από τις 17 Ιουλίου. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώθηκε στα 82,61 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες 6,70 δολαρίων ή 7,5%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 16 Ιουλίου.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η έντονη μεταβλητότητα παραμένει βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς ενέργειας, με τις τιμές να συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις προσδοκίες για την παγκόσμια ζήτηση και τις εκτιμήσεις σχετικά με την προσφορά πετρελαίου τους επόμενους μήνες.