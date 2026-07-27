Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να μοιάζουν ανακουφισμένοι έπειτα από δυο συναπτές νύχτες χωρίς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν και ιρανικών αντιποίνων, που μοιάζουν να αφήνουν ανοικτή την πόρτα για να ξαναρχίσουν συνομιλίες ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας διεθνούς αναφοράς, κατέγραφε πτώση 5,58%, στα 91,38 δολάρια. Αυτή της αμερικανικής αντίστοιχης ποικιλίας, του WTI, υποχωρούσε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP κατά 5,46%, στα 84,43 δολάρια.