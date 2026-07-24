Συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Η καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 και οι οποίες, παρότι πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δεν συμπεριλήφθηκαν στην αρχική πληρωμή.

Όπως διευκρινίζεται, δεν πρόκειται για νέο κύκλο αιτήσεων ούτε για νέα παροχή. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τη συμπληρωματική καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους που είχαν μείνει εκτός της πρώτης πληρωμής.

Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση, καθώς η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί βάσει των ήδη διαθέσιμων στοιχείων και των απαραίτητων ελέγχων.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά παιδί, ενώ η ολοκλήρωση της συμπληρωματικής πληρωμής έχει προγραμματιστεί έως το τέλος Αυγούστου.

Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025

Οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 δεν έλαβαν σε αρκετές περιπτώσεις την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς το παιδί δεν μπορούσε να εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024.

Για να καταβληθούν τα 150 ευρώ έως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.