Η Alpha Bank προχωρά στη δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο, μετά την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την απόκτηση της Altius Insurance και με επόμενο βήμα τη συγχώνευσή της με τη Universal Life.

Η συναλλαγή αποτελεί κομβικό βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην κυπριακή αγορά, καθώς η Alpha Bank επιδιώκει να διαμορφώσει έναν ισχυρό ασφαλιστικό οργανισμό με μέγεθος, τεχνογνωσία και ηγετική θέση στους κλάδους Ζωής, Γενικών Ασφαλίσεων, Ατυχημάτων και Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η εξ ολοκλήρου θυγατρική της Alpha International Holdings υπέγραψε οριστική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών με τους μετόχους της Altius Insurance Ltd. για την απόκτηση του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο του 2025 για τον στρατηγικό συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

Ο ρόλος της Altius

Η Altius δραστηριοποιείται στους κλάδους ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων, προσφέροντας προϊόντα τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Τα τελευταία 11 χρόνια αποτέλεσε τον αποκλειστικό συνεργάτη της Alpha Bank Κύπρου στο bancassurance, μια συνεργασία που, όπως επισημαίνεται, έχει αποδείξει τη δυναμική του μοντέλου τραπεζοασφάλισης και δημιουργεί βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Μετά την απόκτηση της Altius, ανοίγει ο δρόμος για τη συγχώνευσή της με τη Universal Life Insurance Public Company Ltd., σε μία νέα ενιαία ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία η Alpha Bank θα κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή. Η συναλλαγή με τη Universal Life εξελίσσεται παράλληλα, ενώ η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την Altius αναμένεται κατά το δ’ τρίμηνο του 2026, υπό την αίρεση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και των συνήθων προϋποθέσεων.

Στο νέο σχήμα αναμένεται να συμμετέχει και ο Όμιλος Photos Photiades, βασικός μέτοχος της Universal Life, διατηρώντας στρατηγικό ποσοστό στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης συνεργασίας του με την Alpha Bank. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην από κοινού ανάπτυξη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, αξιοποιώντας την εμπειρία και τη θέση των δύο πλευρών στην αγορά.

Τι φέρνει το νέο ασφαλιστικό σχήμα

Η ενιαία εταιρεία που θα προκύψει από τον συνδυασμό Altius και Universal Life αναμένεται να ενταχθεί μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων στην Κύπρο, τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους, με ηγετική παρουσία στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας.

Η Altius εισφέρει ισχυρή παρουσία στους Γενικούς Κλάδους και εμπειρία στο bancassurance, ενώ η Universal Life, η ιστορικότερη ασφαλιστική εταιρεία της Κύπρου, με έτος ίδρυσης το 1970, κατέχει μερίδιο 15,1% στον κλάδο Ζωής, σύμφωνα με στοιχεία του α’ εξαμήνου 2025.

Παράλληλα, το νέο σχήμα θα διαθέτει δίκτυο περίπου 400 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και πελατειακή βάση άνω των 100.000 πελατών. Για την Alpha Bank, αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση του μοντέλου τραπεζοασφάλισης, διεύρυνση των δυνατοτήτων διασταυρούμενης διάθεσης τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων και αναβάθμιση της ποιότητας των εσόδων από προμήθειες.

Για ιδιώτες και επιχειρήσεις, η δημιουργία της ενιαίας εταιρείας σημαίνει ότι τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες θα μπορούν να προσφέρονται μέσα από μία πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα. Στην πράξη, αυτό περιλαμβάνει λύσεις ασφάλισης ζωής και ζημιών, καλύψεις υγείας, ασφαλιστικά προϊόντα για επιχειρήσεις και υπηρεσίες που συνδέονται με την προστασία και τη χρηματοοικονομική διαχείριση των πελατών.

Ο τρίτος τραπεζοασφαλιστικός πυλώνας στην Κύπρο

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Alpha Bank για ενίσχυση της θέσης της στην κυπριακή αγορά, όπου η τράπεζα έχει ήδη διευρύνει το αποτύπωμά της μετά την εξαγορά της AstroBank τον Οκτώβριο του 2025. Με συνολικά κεφάλαια άνω των 6,6 δισ. ευρώ και καταθέσεις άνω των 5,6 δισ. ευρώ, η Alpha Bank έχει αναδειχθεί στην τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου.

Με τον ασφαλιστικό συνδυασμό Altius και Universal Life, η τράπεζα επιδιώκει να εδραιώσει αντίστοιχα ισχυρή θέση και στην ασφαλιστική αγορά, δημιουργώντας έναν τρίτο τραπεζοασφαλιστικό πυλώνα στη χώρα.

Η συναλλαγή είναι, σύμφωνα με την τράπεζα, πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πολιτική διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου, καθώς εκτιμάται ότι θα προσφέρει απόδοση επί κεφαλαίου άνω του 20%, αύξηση κερδών ανά μετοχή περίπου 2%, βελτίωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων άνω των 30 μονάδων βάσης και περιορισμένη επίπτωση 23 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την Altius, τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής – η οποία αναμένεται κατά το Δ΄ Τρίμηνο του 2026-, τη συγχώνευση της Altius με τη Universal Life σε μία ενιαία ασφαλιστική εταιρεία και την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής από τον Όμιλο Alpha Bank, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Η Alpha Bank αναφέρει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει τους επενδυτές για κάθε περαιτέρω εξέλιξη, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.