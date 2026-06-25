Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.483,69 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,52%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 13,67 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+2,93%), του ΔΑΑ (+1,62%), της Allwyn (+1,53%) και της Titan (+1,42%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,55%), της Metlen (-1,29%) και της Viohalco (-0,95%).

Oι μετοχές της Metlen και της Viohalco διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα ύψους 1 ευρώ και 0,27 ευρώ, αντιστοίχως.

Ανοδικά κινούνται 55 μετοχές, 26 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ιατρικό Αθηνών (+16,24%) και Λανακάμ (κ) (+6,21%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Medicon (-3,50%) και Κέκροψ (-2,65%).