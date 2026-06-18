Η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και κυρίως η ταχύτητα με την οποία η αποκλιμάκωσή τους θα περάσει στην ελληνική αγορά καυσίμων θα καθορίσουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τη συνέχιση ή μη της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης μετά τον Ιούνιο.

Το οικονομικό επιτελείο καλείται να σταθμίσει τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, τις δημοσιονομικές δυνατότητες αλλά και τις επιπτώσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται στον πληθωρισμό. Η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο λήγει στο τέλος του μήνα και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ημέρες.

Κομβικό ρόλο θα παίξει η εικόνα που θα παρουσιάσουν οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων. Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 1,731 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών περνά με καθυστέρηση στη λιανική αγορά, καθώς σημαντικό μέρος των αποθεμάτων έχει αποκτηθεί σε υψηλότερες τιμές.

Παρά το γεγονός ότι το αργό πετρέλαιο έχει επιστρέψει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι μετά τη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλότητας στα Στενά του Ορμούζ, η επίδραση στις αντλίες παραμένει περιορισμένη. Ωστόσο, εφόσον οι χαμηλότερες διεθνείς τιμές μεταφερθούν γρήγορα στα διυλιστήρια και στη συνέχεια στα πρατήρια, οι καταναλωτές αναμένεται να δουν περαιτέρω μειώσεις στο diesel μέσα στον Ιούλιο.

Τι περιμένει η αγορά

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει να καταγράφεται σημαντικότερη αποκλιμάκωση στις τιμές διυλιστηρίου, οι οποίες επιστρέφουν σταδιακά κοντά στα επίπεδα του Μαρτίου. Εάν η τάση αυτή αποδειχθεί διατηρήσιμη, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης του μέτρου επιδότησης από τον επόμενο μήνα.

Η προϋπόθεση είναι η αγορά να σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα και να επιβεβαιωθεί ότι η επάνοδος των ιρανικών ποσοτήτων στην παγκόσμια αγορά διασφαλίζει επαρκή προσφορά και περιορίζει τους κινδύνους νέων ανατιμήσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι τιμές θα μπορούσαν να παραμείνουν χαμηλότερες ακόμη και χωρίς κρατική παρέμβαση.

Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν εξετάζει το ζήτημα αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα των καυσίμων. Το ενεργειακό κόστος των προηγούμενων εβδομάδων έχει ήδη αφήσει αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία, επηρεάζοντας το κόστος παραγωγής και μεταφοράς και τροφοδοτώντας αυξήσεις σε βασικά αγαθά, με αιχμή τα τρόφιμα.

Για τον λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην πορεία του πληθωρισμού. Εάν η αποκλιμάκωση των τιμών αποδειχθεί βραδύτερη από τις αρχικές εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να επιλέξει μια ενδιάμεση λύση, διατηρώντας την επιδότηση αλλά σε χαμηλότερο ύψος από τα 15 λεπτά ανά λίτρο που ισχύουν σήμερα.