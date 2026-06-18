Την πόρτα σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων και υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα ανοίγει η κυβέρνηση μέσω διάταξης που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται στη Βουλή. Η νέα ρύθμιση φιλοδοξεί να μετατρέψει την Αθήνα σε περιφερειακό κέντρο διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, προσελκύοντας δραστηριότητες όπως hedge funds, private equity funds και οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, αλλά και ένα ευρύτερο δίκτυο υποστηρικτικών υπηρεσιών γύρω από τη βιομηχανία των επενδύσεων.

Κεντρικός άξονας του νέου πλαισίου είναι η παροχή φορολογικής και θεσμικής ασφάλειας στους ξένους διαχειριστές κεφαλαίων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι οργανισμοί επενδύσεων που έχουν έδρα στο εξωτερικό εξακολουθούν να φορολογούνται στη χώρα εγκατάστασής τους, ακόμη και εάν στελέχη τους μεταφερθούν στην Ελλάδα ή δημιουργηθούν εδώ δομές υποστήριξης των δραστηριοτήτων τους.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η παρουσία προσωπικού ή γραφείων στην Αθήνα δεν οδηγεί αυτομάτως σε μεταφορά της φορολογικής κατοικίας των επενδυτικών οργανισμών ούτε στη δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, ένα ζήτημα που θεωρείται κρίσιμο για τις αποφάσεις εγκατάστασης διεθνών funds.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της χώρας θα φορολογείται κανονικά. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών που θα ιδρυθούν στην Ελλάδα θα υπάγονται στον ισχύοντα εταιρικό φορολογικό συντελεστή, οι εργαζόμενοι θα φορολογούνται πλήρως για τις αποδοχές τους και θα καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ κανονικά θα αποδίδονται και ο ΦΠΑ καθώς και όλες οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών από μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως το Λονδίνο, η Μέση Ανατολή και η Ασία. Για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και ενταχθούν στο καθεστώς του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προβλέπεται ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση έως επτά έτη.

Επιπλέον, θεσπίζεται ειδικός φορολογικός συντελεστής 5% αποκλειστικά για τις αμοιβές πρόσθετης απόδοσης (carried interest και performance fees) που λαμβάνουν στελέχη διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούνται σε ελληνική οντότητα με λειτουργικές δαπάνες τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, το όφελος από την εγκατάσταση επενδυτικών οργανισμών στη χώρα δεν περιορίζεται μόνο στις ίδιες τις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων. Επεκτείνεται σε ένα ευρύ οικοσύστημα υπηρεσιών που περιλαμβάνει νομικές, φορολογικές, ελεγκτικές, τραπεζικές, συμβουλευτικές και τεχνολογικές δραστηριότητες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.