Στο ύψος τους παραμένουν τα κρατικά φέσια προς τους ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους, με τα νοσοκομεία να είναι «πρωταθλητές» με τα υψηλότερα ανεξόφλητα χρέη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τους προμηθευτές του Δημοσίου, καθώς και των εκκρεμών επιστροφών φόρου, διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο στα 3,657 δισ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 73 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο, αλλά αυξημένο κατά 358 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Τα στοιχεία

Αναλυτικότερα, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τους ιδιώτες προμηθευτές ανήλθε στο τέλος του Απριλίου σε 2,920 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 44 εκατ. ευρώ σε σχέση με το επίπεδο που είχαν διαμορφωθεί τον Μάρτιο (2,964 δισ. ευρώ), αλλά είναι αυξημένο κατά 13,3% ή κατά 343 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι οφειλές κατά κατηγορία φορέα παρουσιάζουν τις ακόλουθες μεταβολές:

Κρατικός προϋπολογισμός: Τα ληξιπρόθεσμα χρέη μειώθηκαν τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο κατά 16 εκατ. ευρώ και ανέρχονται σε 183 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό, ύψους 163 εκατ. ευρώ, αφορά σε εκκρεμείς πληρωμές στο πλαίσιο του ΠΔΕ, οι οποίες είναι αυξημένες κατά 53,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Εμφανίζουν σημαντική άνοδο το πρώτο τετράμηνο του 2026, καθώς από 180 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025 αυξήθηκαν σταδιακά σε 336 εκατ. ευρώ στο τέλος του Απριλίου.

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: Οι οφειλές τους κινούνται ανοδικά, καθώς από τα 666 εκατ. ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2025 έφτασαν τον Απρίλιο στα 730 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 64 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος, τα 166 εκατ. ευρώ αποτελούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ.

Λοιπά Νομικά Πρόσωπα: Εμφανίζουν σταθερά ληξιπρόθεσμα χρέη, τα οποία ανήλθαν σε 203 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο από 204 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο και έναντι 208 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.

Νοσοκομεία: Είναι ο «μεγάλος ασθενής» της δημοσιονομικής διαχείρισης. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους ανήλθαν τον Απρίλιο σε 1,468 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 118 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάρτιο του 2026, αλλά είναι αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Επιστροφές φόρων

Στο τέλος του Απριλίου, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 737 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό: