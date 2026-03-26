Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Πτωτικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με φόντο τα αντιφατικά μηνύματα για την ύπαρξη ή μη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.063,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,28%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 49,62 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,34%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+2,20%), της Εθνικής (+1,94%), του ΟΛΠ (+1,83%) και της Coca Cola HBC (+1,43%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-1,48%), της Viohalco (-1,45%), της ΕΥΔΑΠ (-1,38%), της ΔΕΗ (-1,29%) και της Aktor (-1,17%).

Ανοδικά κινούνται 31 μετοχές, 37 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (+5,02%) και Centric (+2,94%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: EINS (-2,72%) και Ίλυδα (-2,52%).