Η τιμή του πετρελαίου τύπου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, που αποτελεί διεθνή σημείο αναφοράς, καταγράφει πτώση σχεδόν 6% στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την ανακοίνωση του Ιράν ότι προτίθεται να επιτρέψει τη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, μια κομβικής σημασίας θαλάσσια δίοδο για τη μεταφορά υδρογονανθράκων, σε πλοία που δεν θεωρούνται «εχθρικά».

Παράλληλα, στην πτώση των τιμών φαίνεται να συμβάλλουν και δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει παραδώσει στην Τεχεράνη ένα «σχέδιο» 15 σημείων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%, στα 98,30 δολάρια και αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 5,01%, στα 87,72 δολάρια.