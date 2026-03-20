Σε Μέκκα του τουρισμού πολυτελείας, καθώς και σε κορυφαίο city break προορισμό, τείνουν να εξελιχθούν τα Χανιά. Η Hilton και η Marriott έχουν ήδη τοποθετηθεί, έχοντας συνεχείς προσθήκες, ενώ θέση ετοιμάζεται να λάβει και ο Όμιλος Accor (M Gallery).

Μετά την Αττική, τα Χανιά είναι πλέον ο δεύτερος προορισμός της χώρας σε διεθνή brands, φιλοδοξώντας να κερδίσουν το στοίχημα της σημαντικής επιμήκυνσης της σεζόν. Μάλιστα, μετά το Conrad Hilton που θα ανοίξει στο Illisian της TEMES και του γκρουπ Ολαγιάν, αλλά και έτερο που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει στην Κέρκυρα, στα Χανιά ετοιμάζεται το επόμενο, σε έναν νομό που διαθέτει άλλες 2 μπράντες του ίδιου Ομίλου, όπως το φερώνυμο Hilton και το Hilton Garden Inn.

Ήδη το «πράσινο φως» για την υλοποίηση της νέας τουριστικής επένδυσης στην περιοχή του Ασπρουλιανού, στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολης του Δήμου Αποκορώνου Χανίων, έδωσε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου που έχει δρομολογήσει η «Ι. ΤΣΙΛΕΔΑΚΗΣ Α.Ε.».

Η σχετική απόφαση ελήφθη μετά την έγκριση της μελέτης με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Η ΜΠΕ αφορά την κατασκευή και λειτουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 243 κλινών, στη θέση «Χορτατσιανά», εκτός οικισμού Ασπρουλιανού, στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολης. Το έργο προβλέπεται να αναπτυχθεί σε γήπεδο συνολικής έκτασης περίπου 27 στρεμμάτων, σε περιοχή που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη τουριστική ανάπτυξη λόγω της εγγύτητάς της με τις μεγάλες παραλίες της βόρειας Κρήτης.

Η θετική γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης τουριστικής επένδυσης, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη δυναμική της περιοχής και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στα Χανιά.

Το project

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα θα διαθέτει περίπου 150 δωμάτια και συνολικά 243 κλίνες, ενώ η συνολική δόμηση των εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 5.300 τετραγωνικά μέτρα. Η μονάδα θα αποτελείται από επιμέρους κτίρια φιλοξενίας και κεντρικούς κοινόχρηστους χώρους, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα διαμονής και αναψυχής.

Στο κεντρικό κτίριο του ξενοδοχείου θα στεγάζονται οι βασικές λειτουργίες της μονάδας, όπως η υποδοχή, χώροι διοίκησης, εστιατόριο και άλλες υπηρεσίες εξυπηρέτησης επισκεπτών. Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται εξωτερικοί χώροι αναψυχής, πισίνες και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας της μονάδας και των επισκεπτών.

Η έγκριση της ΜΠΕ αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση της επένδυσης, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Η απόφαση της Επιτροπής συνοδεύεται από περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν την προστασία του φυσικού τοπίου, τη διαχείριση υδάτινων πόρων, τη διαχείριση αποβλήτων και τη γενικότερη περιβαλλοντική ένταξη των εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Η νέα τουριστική μονάδα εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στον Δήμο Αποκορώνου και ειδικότερα στην περιοχή της Γεωργιούπολης, η οποία αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της βόρειας Κρήτης. Η περιοχή προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών λόγω των εκτεταμένων αμμωδών παραλιών, του φυσικού περιβάλλοντος και της εύκολης πρόσβασης τόσο προς τα Χανιά όσο και προς το Ρέθυμνο.

Παράλληλα, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής. Η ανάπτυξη νέων ποιοτικών τουριστικών υποδομών θεωρείται καθοριστική για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Κρήτης ως διεθνούς τουριστικού προορισμού.

Το προφίλ

Το Corissia Hotels & Resorts του ομίλου Τσιλεδάκη είναι μια οικογενειακή ξενοδοχειακή αλυσίδα στη Γεωργιούπολη της Κρήτης που ιδρύθηκε το 1985. Η αλυσίδα έχει ένα χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται από resorts, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα Corissia Beach Hotel, Corissia Princess Hotel και Corissia Harmony Boutique Resort, με το Corissia Park να λειτουργεί ως το κεντρικό τους πάρκο και beach club.

Δύο ακόμη επενδύσεις

Επενδύσεις για δύο ακόμη νέα ξενοδοχεία δρομολογούνται στα Χανιά. Ειδικότερα, από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου εγκρίθηκε η κατασκευή διώροφου 4άστερου καταλύματος, δυναμικότητας 99 κλινών, με υπόγειο χώρο στάθμευσης. Το νέο ακίνητο θα βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας (περιοχή Φόρτι) και θα αναπτυχθεί σε έκταση 4,42 περίπου στρεμμάτων. Η επένδυση θα υλοποιηθεί από την «ΤΕΧΝΟΤΟΥΡ Α.Ε.».

Τέλος, από την ίδια ΥΔΟΜ εγκρίθηκε η κατασκευή διώροφου 4άστερου ξενοδοχείου, δυναμικότητας 100 κλινών, με υπόγειο και εννέα πισίνες στην περιοχή της Νέας Κυδωνίας. Η εν λόγω επένδυση θα υλοποιηθεί από την «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανδρέας Φαντριδάκης».