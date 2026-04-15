Νεκρά άτομα ψαριών του ξενικού είδους πεταλούδα έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες ημέρες στη λίμνη Παμβώτιδα, περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura, με τον μεγαλύτερο όγκο να καταγράφεται κοντά στο λιμανάκι στη Γαριβάλδη.

Άμεσα, όπως μεταδίδει το ERTNEws κινητοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου που σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς προχώρησε στη συλλογή δειγμάτων ψαριών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των αιτιών του φαινομένου.

Επίσης, εξετάζονται και οι φυσικοχημικές παράμετροι της λίμνης, ενώ το φαινόμενο παρακολουθείται διαρκώς.

Η Μονάδα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΕΛΚΕΘΕ, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας και της βιοποικιλότητάς της.