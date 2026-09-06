Ο Κίμι Αντονέλι έγινε ο πρώτος Ιταλός έπειτα από 60 χρόνια που πήρε τη νίκη στο γκραν πρι της Formula 1 στη Μόντσα και έκανε ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφήνοντας στη 2η θέση τον Ράσελ και στην 3η τον Φερστάπεν.

Η τελευταία φορά που είχε νικήσει Ιταλός στο γκραν πρι της Μόντσα ήταν το 1966 και έπρεπε να περάσουν 60 χρόνια για να δουν έναν συμπατριώτη τους οι γείτονες στην πρώτη θέση του βάθρου.

Σε ένα γκραν πρι που άρχισε με το ατύχημα του Σαρλ Λεκλέρ που προκάλεσε την προσωρινή διακοπή, ο Αντονέλι έκανε τον τέλειο αγώνα και πήρε μια ιστορική νίκη, η οποία τον φέρνει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της καριέρας του.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην 3η ο Φερστάπεν, με τον Νόρις να ακολουθεί στην 4η και τον Πιάστρι να παίρνει την 5η, ενώ πιο πίσω ήταν κατά σειρά οι Χάμιλτον, Γκασλί, Λίντμπλαντ, Κολαπίντο και Τσουνόντα.

Με αυτή τη νίκη ο Αντονέλι είναι πλέον στο +66 από τον Ράσελ και θα πάει… φορτσάτος στο επόμενο γκραν πρι, στη Μαδρίτη, σε μία εβδομάδα.