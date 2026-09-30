Με βάση τα ίδια τα λόγια της Ferrari, μια «καταιγίδα επικοινωνίας» είχε αρχίσει να σχηματίζεται τις τελευταίες ημέρες γύρω από το μέλλον του επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, με τέτοια ένταση ώστε το πρωί της Τρίτης η Scuderia αποφάσισε να παρέμβει.

Σε μια έκτακτη τηλεφωνική επικοινωνία με επιλεγμένα μέλη των μέσων ενημέρωσης, η επικεφαλής επικοινωνίας της Ferrari, Μαρία Κόντι, μετέφερε ένα μήνυμα που, όπως είπε, προερχόταν από τον πρόεδρο της Ferrari, Τζον Έλκαν, και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Μπενεντέτο Βίνια.

«Η θέση της Ferrari είναι ξεκάθαρη», δήλωσε η Κόντι. «Δεν πρόκειται να αλλάξει. Η Ferrari έχει κάνει την επιλογή της. Υπάρχει εμπιστοσύνη στον Φρεντ και την ομάδα του. Τίποτα δεν έχει αλλάξει».

Ο Βασέρ βρίσκεται υπό πίεση εδώ και αρκετές εβδομάδες, από τότε που εξανεμίστηκαν οι ελπίδες του Λιούις Χάμιλτον για τον παγκόσμιο τίτλο και, παράλληλα, οι πιθανότητες της Ferrari στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Στο φετινό ιταλικό Grand Prix στη Μόντσα, η κατάσταση εξελίχθηκε σε καταστροφή για τη Ferrari. Ο Σαρλ Λεκλέρ έβγαλε τον Χάμιλτον εκτός πίστας και τον έστειλε στα χαλίκια, επηρεάζοντας την προσπάθεια του teammate του, προτού ο ίδιος εγκαταλείψει δύο γύρους αργότερα έπειτα από ατύχημα.

Ο Χάμιλτον κατάφερε να ανακάμψει και να τερματίσει έκτος, την ώρα που ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Κίμι Αντονέλι, πανηγύρισε μια εντυπωσιακή νίκη, ξεκινώντας από τη 19η θέση και φτάνοντας μέχρι την πρώτη.

Μετά τον αγώνα, ο Χάμιλτον – ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφραστεί επανειλημμένα με θετικά λόγια για τον Βασέρ – αναφέρθηκε στις απογοητεύσεις του από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα.«Ξεκινάει από τον Φρεντ», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Κρίστιαν Χόρνερ, πρώην επικεφαλής της Red Bull, δήλωσε αποκλειστικά στους «Times» ότι η Ferrari θα ήταν η μοναδική ομάδα για την οποία θα σκεφτόταν να επιστρέψει στη Formula 1, χωρίς να απαιτήσει μερίδιο ιδιοκτησίας.

«Θα εξέταζα τη Ferrari;» είπε. «Θέλω να πω, η Ferrari είναι το μεγαλύτερο brand στη Formula 1. Είναι το όνειρο. Και, κατά μία έννοια, είναι ο κοιμώμενος γίγαντας της Formula 1».

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε πριν από το Grand Prix του Μπακού, όπου ο Βασέρ παραδέχθηκε ότι τον ρωτούσαν για το μέλλον του «σε κάθε συνέντευξη, 25 φορές την ημέρα».

«Είναι αυτό που είναι, δεν εξαρτάται από εμένα. Ο κ. Χόρνερ ψάχνει για δουλειά, αυτό το γνωρίζουν όλοι, παντού. Εγώ, όμως, τι μπορώ να κάνω; Απλώς να προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό, να πιέσω την ομάδα, να την κάνω να ανεβάσει επίπεδο, να παραμείνει κινητοποιημένη και να επικεντρωθεί σε αυτό που μπορεί να βελτιώσει σήμερα», πρόσθεσε.

Η δημόσια στήριξη δεν αποτελεί εγγύηση

Για όσους έχουν μεγαλύτερη μνήμη, η δημόσια ανακοίνωση της Ferrari σχετικά με τη θέση της δεν αποτελεί ακριβώς αδιάσειστη επιβεβαίωση ότι ο Βασέρ θα εξακολουθεί να είναι επικεφαλής της ομάδας στην έναρξη της επόμενης σεζόν.

Το 2022, η Ferrari ξεκίνησε καλά τη χρονιά με τον Ματία Μπινότο στο τιμόνι της ομάδας. Τα αποτελέσματα, όμως, άρχισαν να υποχωρούν και οι φήμες ότι θα απολυθεί ολοένα και φούντωναν.

Τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, ο Έλκαν είχε εκφράσει δημόσια την εμπιστοσύνη του στον Μπινότο. Οι φήμες, ωστόσο, δεν σταμάτησαν. Η Ferrari τις χαρακτήριζε «εντελώς αβάσιμες» ακόμη και πριν από τον τελευταίο αγώνα της σεζόν.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, ο Μπινότο παραιτήθηκε, έχοντας πειστεί ότι ούτως ή άλλως θα απομακρυνόταν.

Υπάρχουν ανησυχητικές ομοιότητες με εκείνη τη σεζόν. Το 2022 ολοκληρώθηκε με τη Ferrari να μένει χωρίς νίκη για 11 συνεχόμενους αγώνες.

Φέτος, η Scuderia δεν έχει καταφέρει να ανέβει ούτε μία φορά στο βάθρο με τον Λεκλέρ ή τον Χάμιλτον στους τελευταίους πέντε αγώνες. Την ίδια στιγμή, η Mercedes φέρνει μια σημαντική αναβάθμιση στο Grand Prix του Μπαχρέιν αυτού του Σαββατοκύριακου, το οποίο διεξάγεται στη Μαλαισία λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Εκεί όπου ο Χάμιλτον περίμενε ότι η ομάδα θα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της μάχης για τον τίτλο, όταν ο ίδιος βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, παλιά προβλήματα έχουν κάνει και πάλι την εμφάνισή τους.

Ο Βασέρ επιχείρησε να αλλάξει την κουλτούρα στη Ferrari, ενθαρρύνοντας το προσωπικό να γίνει πιο καινοτόμο. Υπήρχε, μάλιστα, η αισιοδοξία ότι το φετινό πρωτάθλημα θα μπορούσε να βάλει τέλος στην πολυετή ανομβρία τίτλων της Scuderia.

Ο Κίμι Ράικονεν είχε κατακτήσει το τελευταίο πρωτάθλημα οδηγών για τη Ferrari το 2007, ενώ η ομάδα είχε πανηγυρίσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών την αμέσως επόμενη χρονιά.

Δεν είναι μόνο θέμα Βασέρ

Ωστόσο, δεν θα ήταν σωστό να αποδοθεί αποκλειστικά στον Βασέρ η ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η σεζόν.

Οποιοσδήποτε πιθανός αντικαταστάτης —και σύμφωνα με πληροφορίες των Times, οι τρεις επικρατέστεροι είναι ο Χόρνερ, ο Ζερόμ ντ’Αμπρόσιο, αναπληρωτής επικεφαλής της Ferrari, και ο επικεφαλής του τμήματος της ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, Αντονέλο Κολέτα— θα βρισκόταν αντιμέτωπος με τα ίδια ακριβώς προβλήματα.

Κάποια στιγμή, όταν αρκετοί επικεφαλής ομάδων και οδηγοί επιπέδου παγκόσμιου πρωταθλητή έχουν έρθει και έχουν φύγει χωρίς να καταφέρουν να οδηγήσουν τη Ferrari στην κορυφή, χρειάζεται να εξεταστεί βαθύτερα ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η ομάδα.

Ο ρόλος του Βασέρ είναι τόσο μεγάλος και τόσο άρρηκτα συνδεδεμένος με το μέγεθος του brand της Ferrari, ώστε ο Βίνια δεν βρίσκεται συχνά στα Grand Prix.

Κι όμως, ο ίδιος και ο Έλκαν είναι οι πραγματικοί άνθρωποι που λαμβάνουν τις αποφάσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, η φημολογία γύρω από τον Χόρνερ μοιάζει κάπως περιττή, καθώς φαίνεται δύσκολο να εργαστεί μέσα στην υπάρχουσα δομή χωρίς εγγυήσεις ότι θα του παραχωρηθεί τουλάχιστον ένα ουσιαστικό επίπεδο ελέγχου και εξουσίας — ακόμη και χωρίς να αποκτήσει μερίδιο ιδιοκτησίας.

Ο Χάμιλτον και το μέγεθος του προβλήματος

Αξίζει να θυμηθεί κανείς τον ενθουσιασμό του Χάμιλτον όταν έφτασε στη Ferrari στις αρχές της σεζόν του 2025.

Επανενώθηκε με τον Βασέρ, τον οποίο γνωρίζει από τότε που ήταν 18 ετών, και έφτασε στο Μαρανέλο με μεγάλες προσδοκίες.

Από τότε, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν εκ των έσω την κατάσταση, ο Χάμιλτον έχει αντιληφθεί το τεράστιο μέγεθος των αλλαγών που απαιτούνται, αλλά και την απόσταση που χωρίζει σήμερα τη Ferrari από τις ομάδες με τις οποίες είχε κατακτήσει τα πρωταθλήματά του στο παρελθόν.

Όπως επισημαίνει και η Κόντι: «Η Ferrari ανέκαθεν προσέλκυε τεράστιο ενδιαφέρον και είναι απολύτως φυσιολογικό πολλοί επαγγελματίες να φιλοδοξούν να αποτελέσουν μέρος της. Είναι μια αντανάκλαση της δύναμης αυτού που πραγματικά αντιπροσωπεύει η Ferrari».

Δυστυχώς για τη Scuderia, σήμερα η γοητεία της συγκεκριμένης θέσης έγκειται στο να είσαι ο άνθρωπος που θα καταφέρει, σχεδόν ως από μηχανής θεός, να αλλάξει την πορεία της ομάδας και να επαναφέρει τη Ferrari στις ημέρες της παλιάς της δόξας.

Η εντυπωσιακή συλλογή των παλιών τροπαίων εξακολουθεί να λάμπει στο Μαρανέλο. Η προοπτική, όμως, να προστεθούν σε αυτήν νέα πρωταθλήματα μοιάζει πιο μακρινή από ποτέ, χαμένη μέσα σε ακόμη μία ανεπιθύμητη «καταιγίδα».