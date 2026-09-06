Το γκραν πρι της Formula 1 στη Μόντσα άρχισε με τον Σαρλ Λεκλέρ να καταστρέφει τη Ferrari με το ατύχημα που είχε, με αποτέλεσμα να σηκωθεί η κόκκινη σημαία για προσωρινή διακοπή.

Στην έδρα της Ferrari, τον «Ναό της ταχύτητας», οι τιφόζι περίμεναν να δουν κάτι καλό από τους οδηγούς της Scuderia αλλά τελικά είδαν τον Λεκλέρ να χάνει τον έλεγχο του μονοθεσίου του καθώς μονομαχούσε με τον Όσκαρ Πιάστρι για την 4η θέση.

Ο Λεκλέρ πήγε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες με το μονοθέσιο να διαλύεται, ο ίδιος όμως βγήκε σώος από αυτό και κάθισε για λίγα λεπτά στο έδαφος, περιμένοντας να φτάσει στο σημείο η ιατρική ομάδα.

Αμέσως, φυσικά, σηκώθηκε η κόκκινη σημαία για προσωρινή διακοπή στο γκραν πρι, ενώ ο οδηγός της Ferrari θα κάνει τους απαραίτητους, σε τέτοιες περιπτώσεις, προληπτικούς ελέγχους.