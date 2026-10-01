Θετικά κινήθηκε η φετινή τουριστική περίοδος για τον κλάδο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων, με τη ζήτηση να εμφανίζει ισχυρότερη ανάπτυξη από την επιβατική κίνηση. Όπως επισημαίνει ο Ανδρέας Ταπραντζής, πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος και διευθύνων σύμβουλος της Avis, τον Αύγουστο το Αεροδρόμιο Αθηνών ξεπέρασε τα 4 εκατ. επιβάτες, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 4% στην Αθήνα και κατά 5% στα περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport.

Την ίδια περίοδο, η αγορά ενοικίασης αυτοκινήτων στο Αεροδρόμιο Αθηνών αυξήθηκε κατά περίπου 8%, ενώ ο ίδιος καταγράφει και ενίσχυση των κρατήσεων τελευταίας στιγμής. Η διεθνής αβεβαιότητα, όπως εξηγεί, κάνει τους ταξιδιώτες περισσότερο επιφυλακτικούς, οδηγώντας τους να λαμβάνουν αποφάσεις για τις μετακινήσεις τους πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού.

Η ανάπτυξη του leasing και η αλλαγή στην αγορά

Παράλληλα, ανοδική παραμένει η πορεία του leasing, το οποίο διευρύνεται πλέον πέρα από τις μεγάλες εταιρείες και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες.

Ο κ. Ταπραντζής συνδέει την εξέλιξη αυτή με μια βαθύτερη αλλαγή στη σχέση των καταναλωτών με το αυτοκίνητο. Όπως επισημαίνει, η αγορά βρίσκεται μπροστά σε μια «ιστορική μετατόπιση από την ιδιοκτησία στη χρήση», η οποία αλλάζει σταδιακά τόσο το επιχειρηματικό μοντέλο όσο και τις επιλογές των οδηγών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν το 2026 στις μισθώσεις ΕΙΧ με οδηγό. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ψηφιακό Μητρώο μπορεί να περιορίσει τη λεγόμενη «γκρίζα» δραστηριότητα και τις εικονικές προκρατήσεις, ενώ οι νέες απαιτήσεις για την εκπαίδευση και τη γλωσσική επάρκεια των οδηγών μπορούν να λειτουργήσουν θετικά για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει, πάντως, στην εφαρμογή των κανόνων στην πράξη, τονίζοντας ότι η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προϋποθέτει διαφάνεια και ίσους όρους για όλες τις επιχειρήσεις.

Η ηλεκτροκίνηση προχωρά, αλλά οι υποδομές παραμένουν το βασικό εμπόδιο

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Από το 2026, τουλάχιστον το 25% των νέων οχημάτων leasing για επιχειρήσεις που αποκτούν τέσσερα ή περισσότερα αυτοκίνητα ετησίως πρέπει να είναι ηλεκτρικά ή χαμηλών εκπομπών plug-in υβριδικά.

Την ίδια στιγμή, στον κλάδο των ενοικιάσεων, η κατάργηση της υποχρέωσης τα οχήματα μηδενικών εκπομπών να αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του στόλου επιτρέπει, σύμφωνα με τον κ. Ταπραντζή, πιο ομαλή προσαρμογή στις πραγματικές συνθήκες της ζήτησης.

Οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 29% στο πρώτο οκτάμηνο, ωστόσο το σημαντικότερο ζήτημα εξακολουθεί να αφορά τις διαθέσιμες υποδομές.

Οι ελλείψεις σε σημεία φόρτισης είναι εντονότερες στην περιφέρεια και στους τουριστικούς προορισμούς, ενώ για τις επιχειρήσεις υπάρχουν επιπλέον περιορισμοί που σχετίζονται με τον χώρο, τη διαθέσιμη ισχύ και το κόστος.

«Η πρόκληση της ηλεκτροκίνησης δεν είναι πλέον τα αυτοκίνητα. Είναι οι υποδομές», σημειώνει ο Ανδρέας Ταπραντζής, συνοψίζοντας το βασικό πρόβλημα της μετάβασης.

Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», κατά την εκτίμησή του, μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της ανανέωσης των στόλων, καθώς περιορίζει το αρχικό κόστος και διευκολύνει επενδυτικές αποφάσεις που διαφορετικά θα μετατίθεντο χρονικά.

Rent-a-car και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο πρόεδρος του ΣΤΕΕΑΕ και στον ρόλο των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην τουριστική ανάπτυξη και στη διάχυση της επισκεψιμότητας εκτός των καθιερωμένων προορισμών.

Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, όπως υπογραμμίζει, προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να προσεγγίσει περιοχές που δεν εξυπηρετούνται εύκολα από άλλα μέσα μεταφοράς. Με τον τρόπο αυτό, μέρος της τουριστικής δαπάνης μπορεί να κατευθυνθεί σε περισσότερες τοπικές οικονομίες και να δημιουργηθούν ευκαιρίες και πέρα από την υψηλή θερινή περίοδο.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη συζήτηση για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς η πρόσβαση σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς μπορεί να ενισχύσει τη συνολική τουριστική εμπειρία και να διευρύνει τη γεωγραφική κατανομή των επισκεπτών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Ταπραντζής, «ο τουρισμός δεν αναπτύσσεται μόνο με περισσότερες αφίξεις, αλλά όταν ο επισκέπτης ανακαλύπτει περισσότερη Ελλάδα».

Στο επίκεντρο και η οδική ασφάλεια

Ένα ακόμη ζήτημα που αφορά άμεσα τον κλάδο είναι η οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα σε μια χώρα με υψηλή τουριστική κίνηση και μεγάλο αριθμό ξένων οδηγών κατά τη θερινή περίοδο.

Ο Ανδρέας Ταπραντζής επισημαίνει ότι η ευθύνη των επιχειρήσεων ενοικίασης δεν εξαντλείται στην παράδοση ενός σύγχρονου και ασφαλούς οχήματος, αλλά επεκτείνεται και στην ενημέρωση των επισκεπτών για την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του ΣΤΕΕΑΕ έχει υλοποιηθεί, σε συνεργασία με την ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ., εκστρατεία ενημέρωσης τουριστών για βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με παρουσία τόσο στα σημεία εξυπηρέτησης όσο και στα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας.

Για τον ίδιο, το ζήτημα της ασφάλειας είναι πρωτίστως θέμα συμπεριφοράς, καθώς, όπως σημειώνει, «η οδική ασφάλεια δεν ξεκινά από το αυτοκίνητο. Ξεκινά από τη συμπεριφορά του οδηγού».

Η αγορά mobility διευρύνεται

Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται και από μια ευρύτερη μετάβαση των επιχειρήσεων του κλάδου προς υπηρεσίες mobility, πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο ενοικίασης και leasing.

Στην περίπτωση της Avis, η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών, ευέλικτων μορφών μίσθωσης, car sharing και λύσεων για την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εντάσσεται σε αυτή τη νέα κατεύθυνση.

Η βασική τάση, ωστόσο, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις του Ανδρέα Ταπραντζή, αφορά συνολικά τη μετάβαση της αγοράς σε ένα μοντέλο στο οποίο ο οδηγός αποκτά περισσότερες επιλογές χρήσης του αυτοκινήτου χωρίς να είναι απαραίτητη η ιδιοκτησία του.