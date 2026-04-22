Τα ιταλικά ρεπορτάζ μεταδίδουν πώς η Πάρμα θα είναι άμεσα έτοιμη να αρχίσει επαφές με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Στρεφέτσα, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα πάνω σε αυτό.

Ρεπόρτερ όπως ο Νικολό Σίρα στην Ιταλία – καθώς και άλλα ρεπορτάζ όπως έχετε ήδη διαβάσει σχετικά – μεταδίδουν την διάθεση της Πάρμα να ξεκινήσει ακόμα και τώρα επαφές με τον Ολυμπιακό για να κάνει δικό της τον εξτρέμ, Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, από τον οποίο έχει μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα ωστόσο υπάρχουν 2 παράμετροι που θα παίξουν ρόλο στις επαφές των 2 πλευρών. Πρώτον η Πάρμα θέλει να σφραγίσει και τυπικά την παραμονή της και μετά να κάνει αυτές τις επαφές. Θέλει δηλαδή την σιγουριά ότι θα μείνει στην Serie A.

Και 2ον θα παίξει ρόλο το εάν θα δεχθεί ή όχι ο Ολυμπιακός το ενδεχόμενο ενός νέου δανεισμού καθώς οψιόν δεν υπάρχει και οι Ερυθρόλευκοι έχουν δώσει πολλά χρήματα για την αγορά του Στρεφέτσα. Ακόμα και έτσι το αργότερο έως τις αρχές Μαϊου θα ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό έχοντας ως ζητούμενο την παραμονή του παίκτη είτε ως μεταγραφή, είτε ως νέο δανεισμό (εάν αυτός είναι εφικτός). Ο δε Στρεφέτσα είναι από μία από τις προτεραιότητες της Πάρμα για τη νέα σεζόν.