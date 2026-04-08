Ο Κιλιάν Μπαπέ με το γκολ του απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου έφτασε τον Μέσι και κυνηγάει πλέον τον Κριστιάνο Ρονάλντο, για τα περισσότερα γκολ ενός παίκτη σε μία σεζόν στο Champions League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου στο Μπερναμπέου ηττήθηκε με 1-2 στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League. Τα φώτα από πλευράς Ρεάλ έπεσαν ξανά πάνω στον Κιλιάν Μπαπέ για το γκολ του.

Το τέρμα αυτό του Γάλλου επιθετικού, ήταν το 14ο στη διοργάνωση για φέτος, κάτι που σημαίνει ότι ισοφάρισε το ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι και κυνηγάει την κορυφαία επίδοση, αυτή του Κριστιάνο Ρονάλντο για τα περισσότερα γκολ που σημειώθηκαν από έναν παίκτη σε μία μόνο σεζόν του Champions League. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει την πρωτιά και αυτό το πέτυχε χάρις στα 17 γκολ που έβαλε για τη Ρεάλ Μαδρίτης τη σεζόν 2013/14. Ο Κριστιάνο, σταρ της Αλ Νασρ, κατέχει επίσης τη δεύτερη και τρίτη θέση στην λίστα όλων των εποχών, έχοντας σκοράρει 16 γκολ το 2015/16 αλλά και 15 το 2017/18.

Ο Μπαπέ είναι πια κοντά στο να εισέλθει σε ένα group παικτών που έχουν βάλει 15 γκολ. Επίτευγμα που πλην Κριστιάνο έχουν πετύχει οι Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν, 2019/20) και Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης, 2021/22).