Ο έμπειρος τεχνικός σε δηλώσεις του στο εξωτερικό στάθηκε στην θητεία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού και την αποτίμησή της.

Ο Ράφα Μπενίτεθ σε νέες δηλώσεις του μίλησε για αρκετά θέματα. Ο πεπειραμένος προπονητής σε ότι αφορά στο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό σχολίασε: «Ναι, είναι περίεργο. Τον Οκτώβριο, τρεις προπονητές είχαν ήδη εργαστεί εδώ, και εμείς ήμασταν οι τέταρτοι. Μας ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι, μας είπαν μάλιστα «ξεχάστε το Europa League».

Στο τέλος, τερματίσαμε τέταρτοι, η καλύτερη επίδοσή μας στο Europa League εδώ και 16 χρόνια, φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου και ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Ξαφνικά, φαίνεται ότι η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Έγιναν λίγο νευρικοί, και αυτό είναι όλο. Φύγαμε ικανοποιημένοι, αλλά και λίγο λυπημένοι γιατί είδαμε ότι ήταν ένα πρότζεκτ που μεγάλωνε».