Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του σε ισπανικό Μέσο στάθηκε στην επιθυμία τόσο την δική του όσο κα της οικογένειάς του να δουν τον Γιάννη να συνεχίζει στους Μιλγουόκι Μπακς.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο – Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ – έγραψαν ιστορία ως η πρώτη τριάδα που αγωνίστηκε στην ίδια ομάδα του ΝΒΑ. Παρόλα αυτά τα πράγματα φέτος δεν κυλούν καθόλου καλά στο Μιλγουόκι για την ομάδα αλλά και τον Γιάννη και ενώ ο ίδιος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο/ Ο Θανάσης δεν έχει τόσο ενεργό ρόλο και ο Άλεξ αγωνίζεται στη G-League με τους Ουισκόνσιν Χερντ.

Μετά την ήττα της θυγατρικής ομάδας των Μπακς από εκείνη των Ράπτορς, ο Άλεξ μίλησε και για το μέλλον του αδερφού του: «Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ελπίζω. Όλοι τον θέλουμε εδώ στο Μιλγουόκι. Όλοι θέλουμε να μείνει εδώ στο Μιλγουόκι. Ό,τι και αν αποφασίσει εγώ θα είμαι η οικογένειά του. Όταν εννοώ η οικογένειά του εννοώ τα παιδιά του και η σύζυγός του, οπότε ότι αποφασίζουν (όλοι μαζί), θα είναι το καλύτερο για αυτούς».