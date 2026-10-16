Το βιογραφικό του, η ζωή του και ο ίδιος ως χαρακτήρας… Ο Έλον Μασκ δεν περνάει ποτέ απαρατήρητος. Ενδεχομένως ο ίδιος να θεωρεί ότι δεν του αρκεί να είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Κάνει σαφές ότι αναζητά και πολιτικό παρεμβατικό ρόλο. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς τη χθεσινή δημόσια παρέμβασή του λέγοντας ότι «Ήρθε η ώρα να φύγει ο Ζελένσκι».

Ο Μασκ ασχολείται πολύ με την Ουκρανία, λέγεται μάλιστα ότι είναι και συνομιλητής με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρόσφατα απείλησε μάλιστα να διακόψει την οικονομική υποστήριξη προς τη δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου Starlink της SpaceX στην Ουκρανία, μια κίνηση που θα στερούσε από τη χώρα ένα βασικό μέσο επικοινωνίας στον αγώνα της κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Με ισχυρό διπλωματικό «όπλο» το δικό του Χ, ο Μασκ κάνει συνεχώς αναρτήσεις που ενοχλούν προέδρους και υπουργούς Εξωτερικών σε όλη την Ευρώπη, πολύ περισσότερο και από τις δηλώσεις του ίδιου του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Όταν ρωτήθηκε μάλιστα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις επικρίσεις ότι οι δηλώσεις του αγγίζουν ευαίσθητα διπλωματικά και γεωπολιτικά ζητήματα, ο Μασκ απάντησε: «Πότε έγινε το Bloomberg News άχρηστα σκουπίδια;».

Είτε ενεργεί είτε όχι υπό οποιαδήποτε επίσημη ιδιότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα λόγια του Μασκ έχουν βαρύτητα.

«Θα αφήσω τον κ. Μασκ να μιλήσει ο ίδιος για τις συνομιλίες του», απάντησε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του δισεκατομμυριούχου και του Πούτιν. «Προφανώς, δεν εκπροσωπεί την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές τις συνομιλίες».

Η τελευταία αντιπαράθεση γύρω από το Starlink απέκτησε απειλητικό χαρακτήρα, έπειτα από μια προηγούμενη λεκτική σύγκρουση που είχε ο Μασκ με την Ουκρανία στο Twitter. Την περασμένη εβδομάδα είχε δημοσιεύσει μια πρόταση σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας δήλωσε ότι η παρέμβαση του Μασκ τον μετέτρεψε σε «χρήσιμο ηλίθιο» του Πούτιν. Ένας Ουκρανός διπλωμάτης, ο Αντρίι Μέλνικ, ήταν ακόμη πιο ωμός, γράφοντας στο Twitter: «Άντε γαμ…ου είναι η πολύ διπλωματική μου απάντηση σε εσένα, @elonmusk».

Ο Μασκ είχε επίσης προτείνει, σε δηλώσεις του στους Financial Times, η Ταϊβάν, η οποία αυτοδιοικείται, να συμφωνήσει να μετατραπεί σε ειδική διοικητική περιοχή της Κίνας. Η πρόταση εξόργισε Ταϊβανούς αξιωματούχους και οδήγησε τον υπουργό Άμυνας του νησιού να δηλώσει ότι ο στρατός δεν θα αγοράζει πλέον προϊόντα της Tesla.

Η πρότασή του προκάλεσε αναμφίβολα την ικανοποίηση του Κινέζου πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, ο οποίος εξήρε τον Μασκ με μια σειρά από tweets, καθώς οι απόψεις του συνάδουν με τη μακροχρόνια επιδίωξη του Πεκίνου να «επανενώσει την Ταϊβάν με την Κίνα». «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον @elonmusk για την έκκλησή του υπέρ της ειρήνης στα Στενά της Ταϊβάν και για την ιδέα του να δημιουργηθεί μια ειδική διοικητική περιοχή για την Ταϊβάν», έγραψε ο πρεσβευτής Τσιν Γκανγκ.

Ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει και λάτρης της Ελλάδας. Δεν θα αποτελούσε έκπληξη με όλα όσα λέει, λοιπόν, περί αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, να τον δούμε σύντομα να εκφωνεί και ομιλία στην Πνύκα.