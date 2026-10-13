Υπάρχουν στιγμές που μια απάντηση στην τηλεόραση αξίζει περισσότερο από δεκάδες ώρες τηλεοπτικών συζητήσεων. Και αυτό ακριβώς συνέβη με την Κατερίνα Διδασκάλου, η οποία ρωτήθηκε για την κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα και, χωρίς να το επιδιώξει, παρέδωσε ένα μικρό μάθημα ζωής.

Τις τελευταίες ημέρες, η συγκεκριμένη κόντρα έχει μονοπωλήσει το τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τις ψυχαγωγικές εκπομπές μέχρι τα δελτία ειδήσεων, ακούμε διαρκώς για το τι συνέβη, ποιος είπε τι, ποιος έχει δίκιο, ποιος φταίει, για αστρονομικά χρηματικά ποσά και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τη διαφωνία δύο ανθρώπων που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην ελληνική μουσική.

Ατελείωτες αναλύσεις, σχόλια, απόψεις, εκτιμήσεις και συζητήσεις… Και κάπου μέσα σε όλο αυτόν τον τηλεοπτικό θόρυβο, ήρθε η Κατερίνα Διδασκάλου να δώσει, κατά τη γνώμη μου, την πιο ουσιαστική και όμορφη απάντηση που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα.

Η σοφή συμβουλή της μητέρας της που αξίζει να κρατήσουμε

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη μαζί με την κόρη της, Φλώρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε για όσα συμβαίνουν ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Και μάλιστα, δεν επρόκειτο για έναν άνθρωπο που δεν είχε καμία σχέση μαζί τους. Η Κατερίνα Διδασκάλου είχε συνεργαστεί και με τους δύο στο μιούζικαλ «Μάλα». Επομένως, θα μπορούσε πολύ εύκολα να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει, να πάρει θέση ή να μοιραστεί κάποια προσωπική της εμπειρία από τη συνεργασία τους. Επέλεξε, όμως, κάτι εντελώς διαφορετικό.

«Θες να πιστέψεις κάτι; Ότι εγώ το άκουσα τώρα, σε σένα, περιμένοντας να μπω; Όχι, δεν το ήξερα. Η μάνα μου μού είπε κάτι πολύ σημαντικό: “σου εύχομαι να έχεις τόσο ενδιαφέρουσα ζωή, ώστε να μην ασχολείσαι ποτέ με τις ζωές των άλλων, εκτός αν είναι να βοηθήσεις“. Γιώργο, αυτό είναι μια τεράστια ευχή και έχει γίνει πράξη. Και χαίρομαι που γίνεται πράξη στη ζωή μου. Δεν αδιαφορώ, προς Θεού, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στο Αφγανιστάν που οι γυναίκες δεν τολμούν να ξεμυτίσουν από την πόρτα τους. Αυτό με αφορά πολύ περισσότερο. Λυπήθηκα που το άκουσα, φυσικά, εύχομαι να λυθεί με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είμαστε συνάνθρωποι. Αλλά πραγματικά σου λέω, σε πράγματα που δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν κάθομαι να ασχολούμαι, να κουτσομπολεύω», σημείωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Διδασκάλου.

Πόση ουσία μπορεί να χωρέσει σε λίγες μόνο φράσεις; Σε μια εποχή που όλοι καλούνται να σχολιάσουν τους πάντες, που κάθε προσωπική διαφωνία μετατρέπεται σε τηλεοπτικό σίριαλ και που πολλές φορές το κουτσομπολιό παρουσιάζεται ως ενημέρωση, η Κατερίνα Διδασκάλου επέλεξε να μη συμμετάσχει σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της ανούσιας τηλεοπτικής αναπαραγωγής.

Προσωπικά, θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο σωστή τοποθέτηση που έχω ακούσει από τότε που ξέσπασε η συγκεκριμένη κόντρα. Η Κατερίνα Διδασκάλου μάς δείχνει τον δρόμο για να έχουμε λιγότερη ανάγκη να σχολιάζουμε και να έχουμε άποψη για όλα. Γιατί τελικά δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε κάθε λεπτομέρεια από τη ζωή των άλλων, ούτε να αναλωνόμαστε σε ανούσιο κουτσομπολιό. Χρειάζεται να φροντίζουμε να έχει ουσία η δική μας ζωή.

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