Ανοιχτό άφησε ο Έλον Μασκ το ενδεχόμενο οι περιορισμοί στην ταχύτητα ορισμένων ουκρανικών όπλων και στη σύνδεσή τους με το δορυφορικό δίκτυο Starlink να σχετίζονται με αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι τα όρια στη χρήση της στρατιωτικής υπηρεσίας Starshield καθορίζονται από τον αμερικανικό στρατό και τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το Starlink αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την Ουκρανία, καθώς επιτρέπει στο Κίεβο να κατευθύνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς ρωσικούς στόχους, αλλά και να προστατεύει τον εναέριο χώρο του. Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι απροσδόκητοι περιορισμοί στην ταχύτητα προκαλούσαν προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πεδίο της μάχης. Σύμβουλος του προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτίμησε ότι η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, συνδέοντάς την με τις τελευταίες εντάσεις στις σχέσεις του Κιέβου με την Ουάσιγκτον.

Η απάντηση του Έλον Μασκ για το Starshield και τον αμερικανικό στρατό

Ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης της SpaceX, στην οποία ανήκουν τόσο το Starlink όσο και το Starshield, παρενέβη μέσω της πλατφόρμας X, απαντώντας στις εκκλήσεις Ουκρανών αξιωματούχων για την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας. Μεταξύ εκείνων που ζήτησαν να επιλυθεί το πρόβλημα ήταν και ο ίδιος ο Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης: «Ελπίζω να πρόκειται για λάθος, ίσως για ένα τεράστιο τεχνικό πρόβλημα. Δεν γνωρίζω, αλλά ζητάμε να… ενεργοποιηθεί».

Το βράδυ της Τρίτης, το Starlink περιόρισε το ανώτατο όριο ταχύτητας στα 100 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου στα 160 χιλιόμετρα την ώρα, όπως αναφέρει το BBC. Ως αποτέλεσμα, όπλα που κινούνταν με μεγαλύτερη ταχύτητα έχαναν τη σύνδεσή τους με το δίκτυο. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, η συνδεσιμότητα είχε αποκατασταθεί εν μέρει, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ.

«Η πλήρης κατάργηση του ορίου ταχύτητας του Starshield είναι πλέον κρίσιμη για την άμυνα της Ουκρανίας», έγραψε ο Φεντόροφ στο X, ευχαριστώντας τον Έλον Μασκ και ζητώντας τη «συνεχή υποστήριξή» του. Περίπου μία ώρα αργότερα, ο επικεφαλής της SpaceX απάντησε στην ανάρτηση, διευκρινίζοντας ποιος έχει την αρμοδιότητα για τους συγκεκριμένους περιορισμούς.

«Τα συστήματα Starshield ανήκουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και ελέγχονται από αυτήν. Οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και τελικά, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το Starlink προορίζεται για «πολιτικές ή αμυντικές δραστηριότητες και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για επιθετική στρατιωτική δράση, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν ανάρμοστο για μια εμπορική εταιρεία».

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει τις εξελίξεις.

Οι διαφορές μεταξύ Starlink και Starshield

Παρότι και οι δύο υπηρεσίες ανήκουν στη SpaceX του Έλον Μασκ, έχουν διαφορετικό προσανατολισμό. Το Starlink είναι μια πολιτική υπηρεσία που αξιοποιεί δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη για την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές. Αντίθετα, το Starshield έχει σχεδιαστεί για κυβερνητική και στρατιωτική χρήση.

Οι περιορισμοί επιβλήθηκαν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ουκρανία. Το ίδιο βράδυ, η Ρωσία εξαπέλυσε φονικές επιθέσεις, οι οποίες, σύμφωνα με αξιωματούχους, προκάλεσαν αρκετούς θανάτους στο Κίεβο και έπληξαν εγκαταστάσεις επικοινωνιών και ενεργειακές υποδομές που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση «μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις» της Ρωσίας. Όπως ανέφερε, «ένα σημαντικό μέρος των drones καταρρίφθηκε», ωστόσο υπήρξαν και πλήγματα. Τουλάχιστον 600.000 άνθρωποι σε ολόκληρη την Ουκρανία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι δεν έλαβαν καμία προειδοποίηση για τα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη πριν αυτά πλήξουν τους στόχους τους.

«Είναι σαφές ότι αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να είναι τυχαία και σχετίζεται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση», έγραψε το πρωί της Τετάρτης στο Telegram ο σύμβουλος του Ζελένσκι, Σερχίι Μπεσκρέστνοφ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη, Ολεξάντρ Χάνζα.

Η ένταση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Οι εξελίξεις εκτυλίσσονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται ολοένα και πιο δυσαρεστημένος με την Ουκρανία, καθώς η χώρα συνεχίζει να πλήττει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ο Ζελένσκι έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ απείλησαν να περιορίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, εάν δεν συμφωνούσε με την πρόταση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στον ενεργειακό τομέα. Την Τρίτη, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Μασκ επανήλθε με νέα ανάρτηση στο X, απαντώντας σε δημοσίευση σύμφωνα με την οποία ο Ζελένσκι δεν θα τερματίσει τον πόλεμο μέχρι να ηττηθεί η Ρωσία. «Και έτσι συνεχίζεται η σφαγή… Ώρα να φύγει ο Ζελένσκι», έγραψε ο επιχειρηματίας, επαναλαμβάνοντας μια θέση που έχει εκφράσει και στο παρελθόν.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι συμφωνεί πως «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει έναν νέο ηγέτη», αφού ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι «ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022, στη χώρα ισχύει στρατιωτικός νόμος, με αποτέλεσμα να έχουν ανασταλεί οι εκλογές.

Η επίσκεψη Ζελένσκι στο Λονδίνο και η συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο την Τετάρτη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι αισθάνθηκε προδομένος μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ με τη Ρωσία για την εισαγωγή 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ.

Όταν ο Βρετανός δημοσιογράφος Πιρς Μόργκαν τον ρώτησε αν ένιωσε προδομένος, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε: «Πραγματικά ναι… αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο από τα συναισθήματα ή τα αισθήματά μου».

Στο πλαίσιο της μονοήμερης επίσκεψής του, ο Ζελένσκι έγινε δεκτός με μια αγκαλιά από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, στην Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ είχε επίσης ακρόαση με τον βασιλιά Κάρολο.

Πριν από την άφιξη του Ουκρανού προέδρου, η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι θα επιταχύνει την παράδοση ελαφρών πυραύλων πολλαπλών ρόλων στην Ουκρανία, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατάρριψη ρωσικών drones. «Είμαστε στο πλευρό σας και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», δήλωσε ο Μπέρναμ απευθυνόμενος στον Ζελένσκι.