Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, βλέπει τη χώρα του να κλυδωνίζεται με την άνοδο του AfD και με δυσκολία προσπαθεί να εφαρμόσει την πολιτική του. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη εξέγερση φοιτητών και αδυνατεί να συγκρατήσει το κύμα οργής. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δεν χειρίστηκε καλά το μεταναστευτικό στη Θέουτα και το κερασάκι στην τούρτα, η στεγαστική κρίση, τον οδήγησε σε πρόωρες εκλογές. Ακούω συχνά να λένε ότι οι ηγέτες της Ευρώπης είναι πλέον κατώτεροι των περιστάσεων και δεν έχουν το πολιτικό ανάστημα που είχε, όπως φάνηκε από την Ιστορία, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ. Είναι όμως σωστή αυτή η κριτική; Αν θα ήθελα να υπερασπιστώ το όραμα της Ευρώπης, θα έλεγα ότι η σύγκριση είναι άδικη. Η Ευρώπη διαθέτει σήμερα έμπειρους πολιτικούς ηγέτες, αλλά είναι πολύ δυσκολότερο για έναν ηγέτη να διαδραματίσει τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ιστορικές συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές.

Ο Τσόρτσιλ έγινε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τον Μάιο του 1940, όταν η Βρετανία αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο εισβολής και την κατάρρευση των Ευρωπαίων συμμάχων της. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πολιτική ηγεσία αναγκάστηκε να δώσει στήριξη σε μεγάλο βαθμό γύρω από ένα και μόνο πρόσωπο.

Ο Τσόρτσιλ μπορούσε να καταστήσει τον εθνικό αγώνα κατά της ναζιστικής Γερμανίας κεντρικό σκοπό της κυβέρνησης. Οι περίφημες ομιλίες του συνέβαλαν στη δημιουργία μιας αίσθησης εθνικής κινητοποίησης.

Κανείς από τους σημερινούς ηγέτες δεν μπορεί να εκφωνήσει ανάλογες ομιλίες λαϊκής εμψύχωσης και ας αντιμετωπίζει η ήπειρος σοβαρά προβλήματα όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη μετανάστευση, την κλιματική κατάσταση, την τρομοκρατία.

Ίσως γιατί δεν υπάρχει ένας και μοναδικός εχθρός ή μία και μοναδική κρίση γύρω από την οποία να συμφωνούν όλοι οι Ευρωπαίοι. Το μεταπολεμικό πολιτικό σύστημα της Ευρώπης οικοδομήθηκε σκόπιμα γύρω από ελέγχους και ισορροπίες. Αυτοί οι μηχανισμοί μπορούν να καταστήσουν τη λήψη αποφάσεων πιο αργή, αλλά ταυτόχρονα περιορίζουν τη δυνατότητα ενός και μόνο προσώπου.

Ένας ηγέτης που θεωρείται αποφασιστικός σε μία ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να θεωρείται επικίνδυνος ή αυταρχικός σε μια άλλη. Οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι πολιτικοί δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο. Ένας ηγέτης συχνά πρέπει να συμβιβάζεται με πολλά πολιτικά κόμματα και να επικοινωνεί ταυτόχρονα με διαφορετικά εθνικά ακροατήρια. Για όσους έχουν μελετήσει τον Τσόρτσιλ, γνωρίζουν ότι ήταν ένας εξαιρετικά επιδραστικός ηγέτης σε καιρό πολέμου, αλλά έκανε επίσης σοβαρά και πολιτικά λάθη. Ναι, οι ηγέτες που έχουμε, όπως αποδεικνύεται στα παραδείγματα της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, έκαναν σοβαρά λάθη. Και η άνοδος της ακροδεξιάς, το μεταναστευτικό, οι διαμαρτυρίες των φοιτητών θα μπορούσαν να φέρουν ντόμινο εξελίξεων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι θέμα όχι μόνο εθνικό, αλλά ευρωπαϊκό. Αλλά γι’ αυτό δεν είναι εκλεγμένοι ηγέτες; Για να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις;

Ο ίδιος ο Τσόρτσιλ έγινε Τσόρτσιλ εν μέρει επειδή βρέθηκε αντιμέτωπος με την εξαιρετική κρίση που κληρονόμησε. Οι μεγάλοι ηγέτες δεν δημιουργούνται μόνο από την προσωπικότητά τους. Οι συνθήκες δημιουργούν ευκαιρίες για να μείνουν και εκείνοι στην Ιστορία και να μνημονεύονται 70 χρόνια μετά.