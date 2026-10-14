Τελικά, η διπλωματία, στο σκεπτικό του Ντόναλντ Τραμπ, έχει και αυτή το τίμημά της. Το τίμημα είναι σε ντίζελ και ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να φέρει σε μια πρόταση αυτούς τους δύο όρους και μάλιστα να προσθέσει και μια χώρα: τη Ρωσία.

Η διπλωματία του ντίζελ, λοιπόν, ξεκίνησε ως εξής:

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ υπέγραψε νόμο περί κυρώσεων, ο οποίος επιβάλλει υψηλούς δασμούς στους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικής ενέργειας. Την περασμένη εβδομάδα, όμως, η Ουάσιγκτον έγινε αγοραστής ρωσικού ντίζελ, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε προσωρινή άρση των κυρώσεων στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, ώστε να επιτραπεί η ροή του. Η Μόσχα απέκτησε μια πηγή εσόδων και, κάτι ακόμη πιο πολύτιμο, ένα προηγούμενο: η ενέργεια μετατρέπεται σε διαπραγματευτικό χαρτί με τον Λευκό Οίκο, αντί να αποτελεί στόχο του. Αυτό δημιουργεί μια αμήχανη κατάσταση για την Ευρώπη, η οποία αυτή την εβδομάδα υιοθέτησε αριθμό-ρεκόρ 1.646 νέων καταχωρίσεων στη λίστα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά εξακολουθεί να μην μπορεί να συμφωνήσει να αγγίξει τα 185 δισ. ευρώ που βρίσκονται στην Euroclear.

Και όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές και οι διαβουλεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν προσφέρουν ελάχιστο αντίβαρο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έχει μετριάσει την απαίτηση για μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, ζητώντας πλέον μια «ουσιαστική» μείωση. Ωστόσο, η Τεχεράνη δηλώνει ότι ενδέχεται να αραιώσει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε επόμενες συνομιλίες, χωρίς όμως να εγκαταλείψει ποτέ τον εμπλουτισμό. Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, έχει επίσης απειλήσει ότι θα πλήξει «καλώδια, κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης» στην περιοχή, εάν επαναληφθούν οι σφοδρές εχθροπραξίες. Μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή ροή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, το ασφάλιστρο των 20 δολαρίων ανά βαρέλι που εκτιμά η Goldman αποτελεί το κατώτατο όριο για το επενδυτικό στοίχημα στον πληθωρισμό — όχι το ανώτατο.

Η διπλωματία του ντίζελ έδειξε για άλλη μια φορά ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν ανοιχτή σχέση, προσωπική, ενδεχομένως και καθημερινή επικοινωνία. Ο Τραμπ έλκεται από ισχυρούς άνδρες και στον αντίποδα απαξιώνει με τον τρόπο του όσους θεωρεί ότι δεν στέκονται στο ύψος της γεωπολιτικής σκακιέρας. Γι’ αυτό και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οδεύει προς μετωπική σύγκρουση με τον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος βλέπει ολοένα και περισσότερο τον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία υπό το πρίσμα των τιμών της ενέργειας, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ αιφνιδίασε τον Ζελένσκι ανακοινώνοντας «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ πιέζει το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και υπεραμύνεται της αμφιλεγόμενης συμφωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τις εξαγωγές ντίζελ.

Στη Μόσχα, πάντως, αξιωματούχοι εξακολουθούν να θεωρούν απίθανο το ενδεχόμενο ο Τραμπ να καταφέρει σύντομα να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με όρους ευνοϊκούς για τον Πούτιν, σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Μόσχα αιφνιδιάστηκε επίσης από την ένταση της επίθεσης του Αμερικανού προέδρου κατά του Ζελένσκι, που είπε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί πλέον να είναι πρόεδρος στη χώρα του, μια αναφορά που σε άλλες εποχές θα λέγαμε ότι συνιστά παρέμβαση στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους.