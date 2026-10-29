Σφοδρή απάντηση στις καταγγελίες για εκλογική νοθεία που διατύπωσε το στρατόπεδο του Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε η Ενοποιημένη Λίστα στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες σε βάρος των αραβικών κομμάτων αποκαλύπτουν την ανησυχία του απερχόμενου πρωθυπουργού για την ενίσχυση της εκλογικής τους δύναμης.

Σε ανακοίνωσή της, η Ενοποιημένη Λίστα υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί περί νοθείας αποτελούν αντίδραση στα εκλογικά κέρδη των αραβικών κομμάτων, τα οποία αποδίδει στην αυξημένη κινητοποίηση των ψηφοφόρων τους.

Σύμφωνα με το κόμμα, οι κατηγορίες του στρατοπέδου Νετανιάχου «αποκαλύπτουν τον φόβο» του απερχόμενου πρωθυπουργού απέναντι στην εκλογική ενίσχυση της αραβικής πολιτικής εκπροσώπησης.

«Η κοινότητά μας πήγε στις κάλπες σε απάντηση στα εγκλήματα του Νετανιάχου» και των ακροδεξιών συμμάχων του, ανέφερε χαρακτηριστικά η Ενοποιημένη Λίστα.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι οι ισχυρισμοί για εκλογικές παρατυπίες εντάσσονται σε μια μακροχρόνια εκστρατεία με στόχο «την απονομιμοποίηση» της αραβικής ψήφου.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει την ένταση γύρω από τη συμμετοχή των Αράβων πολιτών του Ισραήλ στην εκλογική διαδικασία, καθώς και τη σημασία που αποδίδουν τα πολιτικά κόμματα στην εκλογική τους συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι καταγγελίες για νοθεία παραμένουν ισχυρισμοί του στρατοπέδου Νετανιάχου και δεν τεκμηριώνονται από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση.